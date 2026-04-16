Среди поклонников уже ходят слухи и предположения относительно того, кто же сыграет молодого Арагорна. Издание Variety сообщило, что после презентации будущего фильма на конвенции CinemaCon в Лас-Вегасе стало известно, кто войдет в ключевой актерский состав ленты.

Кто сыграет ключевые роли в фильме "Властелин колец: Охота на Голума"?

Режиссер Энди Серкис не только работает над фильмом, но и исполнит одну из главных ролей. Он снова воплотит Голума – существо из мира Джона Р. Р. Толкина, а также Смеагола, хоббита, который был искажен влиянием Кольца Власти.

К своим ролям также вернутся Иен Маккеллен и Элайджа Вуд, которые снова сыграют Гэндальфа и Фродо Беггинса соответственно.

Кроме того, в фильме ожидается появление новых персонажей, которых могут воплотить Кейт Уинслет и Лео Вудалл.

Одной из главных интриг оставалась роль Арагорна. По предварительной информации, ее исполнит Джейми Дорнан, известный зрителям по роли Кристиана Грея в фильмах "Пятьдесят оттенков серого".

Какие события будут разворачиваться в фильме?

Сюжет ленты сосредоточится на поисках Голума – событиях, предшествовавших истории, показанной во "Властелине колец: Братство кольца".

Сейчас фильм находится на стадии активного производства. Премьера состоится 17 декабря 2027 года, о чем сообщили на инстаграм-странице New Line Cinema.

Создатели постепенно раскрывают детали и подогревают интерес аудитории. Ожидается, что эта лента станет одним из самых громких фэнтези-релизов ближайших лет.