Этот стриминговый ресурс, к счастью, берется за экранизации хороших сюжетных историй, которые затем получают положительные отзывы от зрителей. Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких таких фильмах и сериалах.

"Женщина из каюты №10", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Лаура – журналистка, которая случайно становится пассажиркой роскошного круизного лайнера. Но однажды вечером прямо у нее на глазах один из пассажиров трагически выпадает за борт. Она не может оставить это просто так и пытается докопаться до правды и понять, что произошло. Однако ни один пассажир не видел ничего подобного и пытается убедить ее, что это недоразумение. Но Лаура уверена: она видела все собственными глазами.

"Гарри Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

В центре сюжета – талантливый детектив Гарри Голе, который продолжает охоту на серийного убийцу, хоть и чувствует уныние в жизни. Серийник имеет свой "почерк" – у жертвы отсутствует палец. Кажется, что между погибшими нет ничего общего, однако Гарри убежден, что ниточки все же есть.

Но на пути расследования становится коррупция в полиции. Чтобы добраться до истины, детектив вынужден встретиться со своим давним соперником – детективом Томом Воалером.

"Семь циферблатов Агаты Кристи", 2026

Рейтинг IMDb: 6,2

В одном из роскошных поместий происходит убийство. За дело берется леди Айлина Брент, которая не является детективом, но имеет острый ум и большую настойчивость. И финал этой истории станет для нее совсем не таким, каким себе представляла.

"Клуб убийств по четвергам", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа, а в центре сюжета – пенсионеры, которые имеют неординарное развлечение – расследовать нераскрытые убийства. Однако такое, казалось бы, безобидное занятие пенсионеров на досуге может приобрести совершенно новый характер в момент, когда им случается настоящая загадка – кто убийца на этот раз?

"Бледно-голубой глаз", 2022

Рейтинг IMDb: 6,6

Сюжет разворачивается в 1830-х годах, когда ветеран-детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. Ему помогает Эдгар Аллан По, молодой курсант академии.

