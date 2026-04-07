24 Канал підготував добірку з декількох сучасних комедій, які точно не зможуть розчарувати, а змусять сміятись до сліз.

"Грабіжник за покликанням", 2025

Рейтинг IMDb: 6,9

У центрі сюжету Джейффрі Манчестер – колишній військовий, який отримав популярність у ЗМІ через те, що грабував ресторани McDonald's. Коли йому вдається втекти з в'язниці, то знаходить новий прихисток у магазині Toys"R"Us, де живе місяцями.

"Люблю тебе ненавидіти", 2023

Рейтинг IMDb: 6,1

Бі та Бен після першого побачення перетворились на заклятих ворогів. Та раптом доля їх зводить на весіллі у спільних друзів, де вони вирішують прикинутись парою, щоб не зіпсувати свято. Хто зна, можливо, їхні вдавані стосунки отримають шанс на реальну історію кохання?!

"Голий пістолет", 2025

Рейтинг IMDb: 6,3

Це ремейк культової комедійної франшизи, де Френк-молодший, який є дуже незграбним, намагається вийти з тіні свого батька. Після чергової невдалої операції його переводять на патрулювання доріг, однак коп якимось чином опиняється у небезпечній змові. Будьте певні, що тут буде з чогось посміятись.

"Загадкове вбивство 2", 2023

Рейтинг IMDb: 5,7

Насправді з рейтингом ресурсу IMDb можна посперечатись, адже комедійний детектив на Netflix, де Адам Сендлер і Дженніфер Еністон зіграли головні ролі, справді дуже смішний.

Подружжя уже тривалий час намагається стати успішним детективним агентством, однак справи йдуть не дуже. Раптом вони отримують запрошення на весілля від дуже багато друга, а під час святкування стається страшне – нареченого викрадають. Нік та Одрі розуміють, що це шанс не тільки врятувати друга, а й підвищити свою репутацію.

Яку українську комедію можна подивитись?

Майже три роки тому в український прокат вийшов комедійний фільм "Люксембург, Люксембург", де головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови.

Брати-близнюки раптом отримують звістку про те, що їхній давно зниклий батько при смерті. Виявляється, він перебуває у Люксембурзі, тож брати вирушають у подорож, щоб встигнути побачити його востаннє та попрощатися. Дорогою на них чекає безліч комедійних і водночас абсурдних ситуацій.