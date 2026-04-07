24 Канал подготовил подборку из нескольких современных комедий, которые точно не смогут разочаровать, а заставят смеяться до слез.

"Грабитель по призванию", 2025

Рейтинг IMDb: 6,9

В центре сюжета Джейффри Манчестер – бывший военный, который получил известность в СМИ из-за того, что грабил рестораны McDonald's. Когда ему удается сбежать из тюрьмы, то находит новое пристанище в магазине Toys"R"Us, где живет месяцами.

"Люблю тебя ненавидеть", 2023

Рейтинг IMDb: 6,1

Би и Бен после первого свидания превратились в заклятых врагов. И вдруг судьба их сводит на свадьбе у общих друзей, где они решают притвориться парой, чтобы не испортить праздник. Кто знает, возможно, их притворные отношения получат шанс на реальную историю любви?!

"Голый пистолет", 2025

Рейтинг IMDb: 6,3

Это ремейк культовой комедийной франшизы, где Фрэнк-младший, который является очень неуклюжим, пытается выйти из тени своего отца. После очередной неудачной операции его переводят на патрулирование дорог, однако коп каким-то образом оказывается в опасном заговоре. Будьте уверены, что здесь будет над чем посмеяться.

"Загадочное убийство 2", 2023

Рейтинг IMDb: 5,7

На самом деле с рейтингом ресурса IMDb можно поспорить, ведь комедийный детектив на Netflix, где Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон сыграли главные роли, действительно очень смешной.

Супруги уже длительное время пытается стать успешным детективным агентством, однако дела идут не очень. Вдруг они получают приглашение на свадьбу от очень много друга, а во время празднования происходит страшное – жениха похищают. Ник и Одри понимают, что это шанс не только спасти друга, но и повысить свою репутацию.

Какую украинскую комедию можно посмотреть?

Почти три года назад в украинский прокат вышел комедийный фильм "Люксембург, Люксембург", где главные роли сыграли Амил и Рамил Насировы.

Братья-близнецы вдруг получают известие о том, что их давно пропавший отец при смерти. Оказывается, он находится в Люксембурге, поэтому братья отправляются в путешествие, чтобы успеть увидеть его в последний раз и попрощаться. По дороге их ждет множество комедийных и одновременно абсурдных ситуаций.