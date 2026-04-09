Теперь поклонников порадовала новость: уже через месяц на Netflix выйдет долгожданный второй сезон. Об этом сообщили на Instagram-странице Netflix UA.
Когда премьера сериала на Netflix?
Второй сезон будет называться "Берлин и дама с горностаем". Премьера долгожданного продолжения состоится 15 мая 2026 года. Сериал можно будет посмотреть на стриминговой платформе Netflix.
Вероятно, сезон будет насчитывать 8 эпизодов. Все серии выйдут в один день, поэтому зрители смогут насладиться историей сразу. В комментариях под публикацией – настоящий водоворот эмоций от поклонников.
Зрители пишут, что в восторге от этой новости и с нетерпением ждут премьеру. Первый сезон приятно удивил киноманов, поэтому все надеются, что и продолжение будет достойным внимания.
О чем будет новый сезон?
События будут разворачиваться в испанской Севилье. В новых эпизодах сюжет сосредоточится на Берлине и Дамиане. Они снова имеют грандиозные планы – собирают команду для рискованной и смелой операции.
На этот раз их цель – похитить картину "Дама с горностаем", которую приписывают Леонардо да Винчи.
Что известно о первом сезоне сериала?
- Это испанский криминальный телесериал.
- Премьера состоялась в 2023 году.
- В рейтинге IMDb сериал насчитывает 7.0 баллов.
- Сюжет рассказывает о жизни Берлина до событий 1-го и 2-го сезонов оригинального сериала.
- Главные роли исполнили: Педро Алонсо, Мишель Хеннер, Тристан Ульоа, Хулио Пенья Фернандес и другие.
- Сериал состоит из 8 эпизодов.