Тепер прихильників потішила новина: вже за місяць на Netflix вийде довгоочікуваний другий сезон. Про це повідомили на Instagram-сторінці Netflix UA.
Радимо Що подивитись на вихідних: 3 старі фільми для всієї сім'ї, які змусять знову повірити у диво
Коли прем'єра серіалу на Netflix?
Другий сезон матиме назву "Берлін і пані з горностаєм". Прем'єра довгоочікуваного продовження відбудеться 15 травня 2026 року. Серіал можна буде переглянути на стримінговій платформі Netflix.
Ймовірно, сезон налічуватиме 8 епізодів. Усі серії вийдуть в один день, тож глядачі зможуть насолодитися історією одразу. У коментарях під публікацією – справжній вир емоцій від прихильників.
Глядачі пишуть, що в захваті від цієї новини та з нетерпінням чекають на прем'єру. Перший сезон приємно здивував кіноманів, тож усі сподіваються, що і продовження буде вартим уваги.
Про що буде новий сезон?
Події розгортатимуться в іспанській Севільї. У нових епізодах сюжет зосередиться на Берліні та Даміані. Вони знову мають грандіозні плани – збирають команду для ризикованої та сміливої операції.
Цього разу їхня мета – викрасти картину "Пані з горностаєм", яку приписують Леонардо да Вінчі.
"Берлін і пані з горностаєм": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що відомо про перший сезон серіалу?
- Це іспанський кримінальний телесеріал.
- Прем'єра відбулася у 2023 році.
- В рейтингу IMDb серіал налічує 7.0 балів.
- Сюжет розповідає про життя Берліна до подій 1-го та 2-го сезонів оригінального серіалу.
- Головні ролі виконали: Педро Алонсо, Мішель Хеннер, Трістан Ульоа, Хуліо Пенья Фернандес та інші.
- Серіал складається з 8 епізодів.