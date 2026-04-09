Тепер прихильників потішила новина: вже за місяць на Netflix вийде довгоочікуваний другий сезон. Про це повідомили на Instagram-сторінці Netflix UA.

Радимо Що подивитись на вихідних: 3 старі фільми для всієї сім'ї, які змусять знову повірити у диво

Коли прем'єра серіалу на Netflix?

Другий сезон матиме назву "Берлін і пані з горностаєм". Прем'єра довгоочікуваного продовження відбудеться 15 травня 2026 року. Серіал можна буде переглянути на стримінговій платформі Netflix.

Ймовірно, сезон налічуватиме 8 епізодів. Усі серії вийдуть в один день, тож глядачі зможуть насолодитися історією одразу. У коментарях під публікацією – справжній вир емоцій від прихильників.

Глядачі пишуть, що в захваті від цієї новини та з нетерпінням чекають на прем'єру. Перший сезон приємно здивував кіноманів, тож усі сподіваються, що і продовження буде вартим уваги.

Про що буде новий сезон?

Події розгортатимуться в іспанській Севільї. У нових епізодах сюжет зосередиться на Берліні та Даміані. Вони знову мають грандіозні плани – збирають команду для ризикованої та сміливої операції.

Цього разу їхня мета – викрасти картину "Пані з горностаєм", яку приписують Леонардо да Вінчі.

