Та поки прихильники з нетерпінням очікують на продовження, творці серіалу не припиняють підігрівати інтерес аудиторії. Цього разу вони поділилися найкумеднішими невдалими дублями та закулісними моментами, які не увійшли до фінальної версії серіалу, передає 24 Канал.

Рекомендуємо Захопливий трилер 2019-го року закохав у себе українських глядачів на Netflix

"Бріджертони" поділились кумедними дублями зі зйомок

У день річниці виходу третього сезону творці "Бріджертонів" опублікували кумедні кадри зі знімального майданчика. За словами акторів і членів знімальної команди, саме третій сезон став одним із найвеселіших у виробництві.

Навіть найемоційніші та найдраматичніші сцени часто супроводжувалися курйозними ситуаціями, які зараз особливо весело переглядати відданим фанатам серіалу.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Відео з невдалими дублями з'явилося на інстаграм-сторінці "Бріджертонів". У добірці можна побачити кумедні моменти за участі Вайолет Бріджертон, Коліна та Пенелопи, Елоїзи, королеви Шарлотти, Франчески та інших улюблених персонажів, за якими прихильники вже встигли засумувати.

Що цікаво знати про виробництво 5-го сезону "Бріджертонів"?

Робота над п'ятим сезоном серіалу "Бріджертони" вже розпочалася. Наразі зйомки тривають в околицях Лондона. Про це повідомили на інстаграм-сторінці серіалу.

Відомо, що цього разу в центрі сюжету опиниться нова історія кохання Франчески Стерлінг. Нагадаємо, у попередньому сезоні її чоловік Джон несподівано помер. І хоча героїня, здавалося, вже не сподівалася знову знайти кохання, ймовірно, саме навколо цього й розгортатимуться події нового сезону.

Прем'єра п'ятого сезону "Бріджертонів" запланована на 2027 рік. Про це йдеться на сайті Tudum by Netflix.