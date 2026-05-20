И пока поклонники с нетерпением ожидают продолжения, создатели сериала не прекращают подогревать интерес аудитории. На этот раз они поделились самыми забавными неудачными дублями и закулисными моментами, которые не вошли в финальную версию сериала, передает 24 Канал.

"Бриджертоны" поделились забавными дублями со съемок

В день годовщины выхода третьего сезона создатели "Бриджертонов" опубликовали забавные кадры со съемочной площадки. По словам актеров и членов съемочной команды, именно третий сезон стал одним из самых веселых в производстве.

Даже самые эмоциональные и драматичные сцены часто сопровождались курьезными ситуациями, которые сейчас особенно весело пересматривать преданным фанатам сериала.

Видео с неудачными дублями появилось на инстаграм-странице "Бриджертонов". В подборке можно увидеть забавные моменты с участием Вайолет Бриджертон, Колина и Пенелопы, Элоизы, королевы Шарлотты, Франчески и других любимых персонажей, по которым поклонники уже успели соскучиться.

Что интересно знать о производстве 5-го сезона "Бриджертонов"?

Работа над пятым сезоном сериала "Бриджертоны" уже началась. Сейчас съемки продолжаются в окрестностях Лондона. Об этом сообщили на инстаграм-странице сериала.

Известно, что на этот раз в центре сюжета окажется новая история любви Франчески Стерлинг. Напомним, в предыдущем сезоне ее муж Джон неожиданно умер. И хотя героиня, казалось, уже не надеялась снова найти любовь, вероятно, именно вокруг этого и будут разворачиваться события нового сезона.

Премьера пятого сезона "Бриджертонов" запланирована на 2027 год. Об этом говорится на сайте Tudum by Netflix.