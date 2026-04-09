Поэтому, если вы ищете кино, которое можно будет посмотреть всей семьей на выходных, новая подборка 24 Канала точно вам пригодится. Мы собрали список хороших, классических, высокорейтинговых фильмов, которые понравились многим и точно придутся по вкусу и вам.

Какие фильмы посмотреть на выходных всей семьей?

"Август Раш"

Довольно старый, но популярный фильм "Август Раш" – это невероятная музыкальная драма, премьера которой состоялась в ноябре 2007 года. Рейтинг IMDb ленты составляет 7,4 балла, что свидетельствует о ее популярности среди зрителей.

В центре сюжета – Август Раш, невероятно талантливый музыкант, который мечтает удивить своих родителей. Однако сначала ему нужно их найти. Для этого он посвящает себя музыке, веря, что если будет играть, родители смогут узнать его и найти по музыке.

Поэтому он выступает на улицах Нью-Йорка, пытаясь найти родных, которых никогда не видел, благодаря своему настоящему музыкальному таланту.

"Жизнь прекрасна"

Еще один старый фильм, который стоит посмотреть всей семьей, – итальянская трагикомедия 1997 года "Жизнь прекрасна".

События разворачиваются в Италии в 1939 году. В город Ареццо приезжает мужчина по имени Гвидо, где он встречает учительницу Дору и с первого взгляда влюбляется в нее. Они женятся, открывают собственную книжную лавку, а впоследствии у них появляется сын.

Это добрая комедийная история, которая получила три статуэтки Оскар, одну награду Каннского кинофестиваля и немало других престижных кинонаград. Фильм сочетает любовь и трагедию во времена Холокоста.

"Хористы"

Еще один фильм, который стоит посмотреть с родными, – "Хористы". Это музыкальная драма, действие которой разворачивается в 1949 году. Безработный учитель музыки Клеман Матье устраивается надзирателем в школу-интернат для проблемных подростков.

Жестокий директор держит в страхе и детей, и учителей, но Матье, занимаясь обучением детей пению и музыке, навсегда меняет их жизнь.

Какие еще фильмы посмотреть на выходных?

Если же вы уже видели эти три фильма и ищете другие ленты, невероятно добрые фильмы, которые подарят каплю радости, как признанные шедевры, так и легкие развлекательные картины, точно смогут оставить лучшие впечатления. Среди таких фильмов стоит выделить:

"Форест Гамп",

"Босиком по мостовой",

"Темпл Грандин",

"Реальная любовь",

"Один плюс один",

"Шоу Трумана",

"Пенелопа",

"День сурка",

"А в душе я танцую",

"Амели",

"Марли и я",

"Шоколад",

"Звездная пыль" и другие.

В этой подборке вы найдете ленты, которые подарят самые приятные эмоции всем членам семьи.