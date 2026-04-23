Глядачі знають його за ролями у фільмах "Сяйво" та "Занадто рано для любові", а також багатьох інших стрічках. У день свого 89-річчя Ніколсон уперше за довгий час з'явився на публіці. Відповідне відео опублікували на сторінці Elder Ordonez в інстаграмі.

Як змінився внаслідок важкої хвороби Джек Ніколсон?

На відео, оприлюдненому в мережі, видно, як Джек Ніколсон залишає будівлю готелю та сідає в автомобіль. Помітно, що пересування дається акторові нелегко: він користується тростиною, рухається повільно та потребує сторонньої допомоги, зокрема й під час посадки в авто.

Що відомо про хворобу Джека Ніколсона?

Останніми роками Ніколсон майже не з'являється на публіці. Ще у 2021 році в мережі з'являлася інформація про можливі проблеми зі здоров'ям актора.

Сам він це не коментував, однак видання Daily Express із посиланням на джерела з його оточення повідомляло, що актор веде непублічний спосіб життя та перебуває під опікою родини.

Згідно з останніми повідомленнями, фізичний стан Ніколсона залишається відносно стабільним, однак є труднощі з когнітивними функціями.

Варто зазначити, що актор є лауреатом премії Оскар і рекордсменом за кількістю номінацій: Джек Ніколсон 12 разів номінувався на найпрестижнішу кінопремію світу.