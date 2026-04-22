Ірина поділилася цікавинками для 24 Каналу за лаштунками випуску інтелектуально-розважального проекту "єПитання на Новому" (Новий канал).

Маловідомі факти про професію актора від Ірини Гришак

У кожного з акторів є своє портфоліо. Це добірка портретів, які ще називають хед-шотами, де гарно видно, якого кольору в тебе очі, яке волосся, який в тебе стан на даний момент.

Я, наприклад, роблю акторське портфоліо раз на п'ять років. Хоча треба було б трішечки частіше, тому що в мене – то брекети, то зачіска каре, то ще якісь зміни в зовнішності. А для акторів, насправді, це дуже важливо. Тому що всі агенти, кастинг-директори, режисери чи продюсери мають чітко бачити, який ти зараз. Мають бути свіжі та якісні хед-шоти,

– каже Ірина.

Звісно ж, глядачів завжди цікавить тема зйомки спокусливих сцен. У творчому доробку Ірини також були такі кадри.

І найпрекрасніше, що рятує партнерів при цьому, – це гумор. Якщо ви навіть не дуже добре знаєте одне одного, але почали спілкуватися та жартувати, легко підтримувати, то фльор напруження спадає. І вам стає комфортно працювати в будь-якій сцені (усміхається – 24 Канал),

– ділиться Ірина.

У яких серіалах зіграла Ірина Гришак?