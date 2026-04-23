Водночас у доробку Рудинського є чимало гідних українських стрічок, які заслуговують на увагу. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку серіалів, що демонструють актора в абсолютно різних амплуа.

Дивіться також Яких відомих акторів несподівано "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"

Які українські серіали з Олександром Рудинським подивитись?

"Тиха Нава"

Олександр Рудинський зіграв одну з головних ролей у першому українському true crime-серіалі "Тиха Нава". Це детективний трилер, заснований на реальних подіях в Україні.

Сюжет розгортається влітку 2018 року. Адам разом зі своєю нареченою Інною приїжджають на відпочинок до Тихої Нави, навіть не підозрюючи, чим обернуться для них ці вихідні. Після сварки дівчина вирушає на пошуки коханого і стає жертвою зґвалтування. Коли пара звертається до поліції, правоохоронці відмовляються проводити повноцінне розслідування.

Герої стикаються з несправедливістю, фальсифікаціями, замовчуванням і байдужістю системи, а також із тим, що жертви насильства часто змушені залишатися сам на сам зі своїми травмами.

Серіал налічує 8 епізодів і вийшов 15 січня 2026 року. Наразі його можна переглянути на платформі Київстар ТБ, а також на Netflix, де він уже набув популярності серед українських глядачів.

Цей проєкт став по-справжньому переломним для українського серіального виробництва, тож шанувальникам жанру варто звернути на нього увагу.

"Повернення"

Одним із найновіших проєктів за участю Олександра Рудинського є український серіал "Повернення", у якому актор також виконав одну з головних ролей. Стрічка розповідає про повернення ветеранів до цивільного життя.

Прем'єра відбулася 22 лютого 2026 року.

Сюжет розгортається навколо ветерана Кречета, який змушений заново вчитися жити, долаючи внутрішні конфлікти, травми та виклики мирного життя.

"Перші ластівки"

"Перші ластівки" – український серіал, прем'єра якого відбулася у 2019 році. Він також став важливим етапом для українського телебачення, адже порушив теми, які раніше рідко висвітлювалися в кіно.

Сюжет зосереджується на проблемах підлітків: дорослішанні, статевому розвитку, булінгу, психологічному тиску та думках про смерть. Серіал налічує два сезони та 16 епізодів.

У яких міжнародних проєктах знімався Рудинський?

Нещодавно стало відомо, що Олександр Рудинський зіграє у фільмі від Netflix – актор зніметься в кіноадаптації аніме "Гандам" разом із Сідні Свіні та Джейсон Айзекс.

Утім, це не перший міжнародний проєкт у його кар'єрі. Рудинський також з'являвся у масштабних закордонних стрічках "Камінь, ножиці, папір" і "Декамерон".

За перший із них актор здобув низку престижних кінонагород. Ймовірно, українські глядачі ще не раз побачать Рудинського в проєктах такого рівня.