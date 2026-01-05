И не зря в заголовке вспомнили о легендарном мультфильме "Шрек". Сначала зеленый великан говорил голосом Дмитрия Завадаского, когда мультик вышел на украинские экраны, однако в 2017 году историю решили переозвучить, и Шрек начал разговаривать голосом именно Богдана Бенюка. Поэтому 24 Канал расскажет, где популярный украинский актер сейчас.

Где сейчас Богдан Бенюк?

Как известно, сегодня мужчина активно работает в Театре на Подоле и в театре имени Ивана Франко. В 2022 году его назначили директором (художественным руководителем) на Подоле на время военного положения.

Бенюк также активно снимается в фильмах. К примеру, в 2024 году Богдан сыграл главную роль в фильме "Хозяин 2. На своей земле", также вышла документальная лента "Только не показывайте этот фильм Богдану Бенюку".

Ранее актер рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения у россиян были списки, кого они должны уничтожить из известных людей. Среди имен и фамилий был Богдан Бенюк.

В 2024 году мужчина говорил, что раздумает над тем, чтобы покинуть театр и заняться помощью армии. Отметим, что на сегодня актеру 68 лет и он не подлежит мобилизации.

Я думаю, что сейчас покину театр, потому что он мне уже немножко начинает давить на одно место. И начну строить оборонительные сооружения. Я же это могу что-то делать – могу. По крайней мере немного. Дрова носить, кушать варить да и анекдот расскажу, настроение подниму. Еще машиной могу ездить. Многое могу сделать, пока я еще способен на такое физически,

– откровенно рассказал кинозвезда.

И, как известно, сегодня актер продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью. Его семья живет в Украине, а сын пошел по стопам звездного отца.