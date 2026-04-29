Он стал одним из актеров, которые снимались рядом с военными, имеющими реальный боевой опыт. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о Сергее Стрельникова, его карьеру и личную жизнь.

Карьера Сергея Стрельникова: в каких ролях можно увидеть актера?

За свою кинокарьеру Сергей Стрельников принял участие в более 50 фильмах и сериалах. Украинский актер получил большую популярность благодаря главной роли в фильме "Довбуш", где сыграл Олексу Довбуша. В то же время в его фильмографии есть немало других достойных проектов.



Сергей Стрельников в фильме "Довбуш" / Кадр из фильма

Одним из самых новых стал фильм "КИЛЛХАУС" режиссера Любомира Левицкого. 23 апреля 2026 года лента вышла в прокат в кинотеатрах Украины. В интервью для программы "Наедине с Гламуром" Стрельников признался, что для него было честью сниматься рядом с военными, которые имеют реальный боевой опыт.

Он советовался с ними и в таких условиях чувствовал, что его актерские возможности раскрываются на полную.

Кроме "КИЛЛХАУСа", Стрельникова можно увидеть и в других проектах, где он предстает в разных амплуа. Среди них: "Ключи от правды", "Белла Вита", "Штурм", "Круг заблуждения", "Буча", "Дело НБР".

Развелся ли Стрельников с женой: что говорит актер?

Сергей Стрельников – один из тех актеров, которые не стремятся к публичности. Именно поэтому вокруг его персоны часто появляются слухи и сплетни. В частности, последнее время распространялись предположения относительно его личной жизни – якобы он развелся с женой, актрисой Викторией Литвиненко.

Впрочем, Сергей опроверг эти слухи: супруги не разрывали брак и не планируют этого делать. Они и в дальнейшем вместе строят семейную жизнь и воспитывают сына Сильвестра.

По словам актера, он посвящает свободное время семье, а также развитию своей карьеры. В то же время Стрельников не стремится к излишней популярности и не готов "торговать лицом" при любой возможности.

Имеет четкую гражданскую позицию: как Стрельников помогает Украине?

Подтверждение слов Сергея Стрельникова о его непубличности можно увидеть и в социальных сетях. Актер крайне редко публикует сообщения в инстаграме, однако в основном они касаются помощи Вооруженным силам Украины. В частности, это собрание, отчеты и призывы к единству.

Стоит отметить, что Сергей Стрельников родился в России, однако еще с детских лет живет в Украине вместе с семьей и активно поддерживает украинских военных. Сегодня он демонстрирует позицию сознательного гражданина, который делает свой вклад в борьбу с врагом.

Ранее в интервью Алине Доротюк актер также признавался, что, когда наступит его время, он будет готов стать на защиту страны на фронте.