В истории кино снято немало таких лент о звездах шоу-бизнеса. И если вы думаете, что масштабные музыкальные документальные фильмы – это только об "Океане Эльзы" или мировых легендах первого эшелона, то ниже – несколько лент, которые доказывают: за каждым хитом стоит реальный человек, его история и цена успеха, пишет 24 Канал.

Не пропустите 5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли, которая приехала в Украину

"В постели с Мадонной", 1991

В фильме отсняли гастроли Мадонны во время тура Blond Ambition. Камера фиксировала не только выступления звезды, но и ее частную жизнь, конфликты с командой, работу над шоу, отношения с друзьями и любовниками.

Провокационный, откровенный и скандальный портрет артистки, которая ломала правила еще до TikTok и эры соцсетей.

Кадр из фильма "В постели с Мадонной" / Кадр из фильма

Не варто думати, що успіх можливий тільки на великих екранах. Ліцензійна букмекерська компанія Favbet показує, що це не так та дозволяє відчути смак перемоги своїм гравцям.



Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Эми", 2015

Документальная драма об Эми Уайнхаус – от ее первых выступлений до последних лет жизни. Фильм базируется на реальных архивах, видео и голосе самой Эми, показывает ее талант, болезненные отношения, зависимости, славу, которую она не выдержала, и тот выгоревший мир, в котором ее жизнь закончилась слишком рано.

Кадр из фильма "Эми" / Кадр из фильма

"Metallica: Some Kind of Monster", 2004

Фильм погружает в самый тяжелый период группы Metallica, когда внутри коллектива разразился кризис, музыканты поссорились, а группа была близка к распаду. Зрители изнутри увидели конфликты, откровенные разговоры, возвращение Хэтфилда после реабилитации и рождение нового альбома.

Это история о том, что даже легенды бывают на грани.

Обложка фильма "Metallica: Some Kind of Monster" / Обложка фильма

"One Direction: This Is Us", 2013

Документальная история о пути британского бойз-бенда One Direction – от кастингов на Х-Факторе до стадионов и всемирной популярности. Фильм снимали во время гастролей по городам мира, работу над песнями после выступлений, фанатскую истерию и дружбу между участниками в период, когда они были на пике славы и считались большими звездами, чем группа The Beatles.

Обложка фильма "One Direction: This Is Us" / Обложка фильма

Напомним, что в прошлом году умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн.

Что известно о документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?