Всеукраинский прокат ленты стартовал 6 ноября. Фильм об известной рок-группе можно будет посмотреть в более чем 150 кинотеатрах по всей стране, передает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу okeanelzy_movie.
Купить билеты уже можно в сетях "Планета Кино", MULTIPLEX, кинотеатре KINOMAN, Wizoria "Синема Сити" и "Жовтень".
Цены колеблются от 150 до 300 гривен, в зависимости от города и кинозала.
Где можно посмотреть фильм об "Океане Эльзы" и стоимость билетов / Скриншоты из сети
Здесь важно заметить, что прибыль со всех сеансов "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" за 6 и 7 ноября передадут на реабилитацию украинских защитников, которые проходят лечение во львовском центре UNBROKEN.
Все собранные средства будут направлены на закупку расходных материалов для VAC-терапии – технологии, что помогает спасать тяжелораненых от ампутаций, ускоряет заживление ран и уменьшает риск инфекций,
– сообщили в инстаграме ОЕ.
Что известно о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?
- В ленте рассказывают 30-летнюю историю одной из самых популярных групп независимой Украины. Зрители на больших экранах увидят искреннюю историю без прикрас – о том, как все начиналось, какие трудности переживали музыканты и как они достигли того, что имеют сейчас.
- Режиссером фильма стал Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзев. Производством кино об ОЭ занималась студия KNIFE! Films, известная по фильму "Яремчук: Несравненный мир красоты".
- Ленту "Океан Эльзы: Спостереження Шторму" снимали полтора года. Она соединила в себе уникальные архивы ОЕ, неизвестные факты о группе и искренние воспоминания тех, кто творил и развивал его.
- После допремьерных показов, состоявшихся в Киеве и Львове, зрители признавались: "Океан Эльзы" для них открылся по-новому благодаря этому фильму.