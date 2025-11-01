Сегодня редакция 24 Канала расскажет о 10 премьерах ноября. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте, на что пойти в кино с друзьями или родными уже в этом месяце!

Что посмотреть в кинотеатрах в ноябре?

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Премьера: 6 ноября

Биографический документальный фильм об истории украинской рок-группы "Океан Эльзы". В ленте покажут уникальные архивные кадры, интервью людей, которые создавали и развивали любимый коллектив миллионов.

Это рассказ о начале карьеры "Океана Эльзы" во Львове, переезде в Киев, выходе альбомов и песен, которые стали культовыми, об изменении состава коллектива и пути музыкантов к крупнейшим площадкам Украины и мира.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Война глазами животных"

Премьера: 6 ноября

Это семь новелл от семи украинских режиссеров о животных, которые нуждаются в спасении во время войны. Проект снимали в Украине и США. В фильме сыграли: Марина Кошкина, Андрей Лидаговский, Андрей Исаенко, оскароносный Шон Пенн, украинско-французская актриса Ольга Коротяев и другие.

"Война глазами животных": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стражи Рождества"

Премьера: 13 ноября

Святой Николай, Санта Клаус и древний Дух Зимы пытаются решить, кто ответственен за зимние праздники в Украине. Они выполняют желание девочки Веры, однако она вообще не хочет Рождества.

Праздник исчезает не только из города, но и из памяти людей. Волшебники теряют магию. Они должны объединиться, чтобы остановить рождественский Армагеддон и вернуть девочке веру в чудеса.

"Стражи Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Королева ринга"

Премьера: 20 ноября

В фильме рассказывается о бывшей профессиональной боксерке Кристи Мартин, которая стала символом женского бокса 90-х годов. Она – первая женщина, заключившая контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.

Несмотря на это, у Кристи была непростая жизнь. Боксерку на экране воплотила американская актриса Сидни Суини.

"Королева ринга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зоотрополис 2"

Премьера: 27 ноября

Джуди Гопс и Ник Крутыхвост берутся за самое загадочное дело в своей карьере. В Зоотрополисе появляется рептилия, которая меняет жизнь жителей мегаполиса. Напарники действуют под прикрытием и открывают новые районы города, чтобы расследовать дело. На Джуди и Ника ждет немало испытаний. Смогут ли они сохранить дружбу и профессионализм?

"Зоотрополис 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Еще 5 премьер ноября

"Нюрнберг"

Премьера: 6 ноября

"Нюрнберг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Старая с..ка"

Премьера: 13 ноября

"Старая с..ка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хранитель"

Премьера: 20 ноября

"Хранитель": смотрите онлайн тизер фильма

"Закаленные яростью"

Премьера: 20 ноября

"Закаленные яростью": смотрите онлайн трейлер фильма

"Последний викинг"

Премьера: 27 ноября

"Последний викинг": смотрите онлайн трейлер фильма