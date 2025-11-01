Сьогодні редакція 24 Каналу розповість про 10 прем'єр листопада. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів і обирайте, на що піти в кіно з друзями або рідними вже цього місяця!

Що подивитись у кінотеатрах у листопаді?

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Прем'єра: 6 листопада

Біографічний документальний фільм про історію українського рок-гурту "Океан Ельзи". У стрічці покажуть унікальні архівні кадри, інтерв'ю людей, які створювали й розвивали улюблений колектив мільйонів.

Це розповідь про початок кар'єри "Океану Ельзи" у Львові, переїзд до Києва, вихід альбомів та пісень, які стали культовими, про зміну складу колективу і шлях музикантів до найбільших майданчиків України й світу.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Війна очима тварин"

Прем'єра: 6 листопада

Це сім новел від семи українських режисерів про тварин, які потребують порятунку під час війни. Проєкт знімали в Україні та США. У фільмі зіграли: Марина Кошкіна, Андрій Лідаговський, Андрій Ісаєнко, оскароносний Шон Пенн, українсько-французька акторка Ольга Коротяєв та інші.

"Війна очима тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові Різдва"

Прем'єра: 13 листопада

Святий Миколай, Санта Клаус і давній Дух Зими намагаються вирішити, хто відповідальний за зимові свята в Україні. Вони виконують бажання дівчинки Віри, однак вона взагалі не хоче Різдва.

Свято зникає не лише з міста, але й з пам'яті людей. Чарівники втрачають магію. Вони мають об'єднатися, щоб зупинити різдвяний Армагеддон і повернути дівчинці віру в дива.

"Вартові Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Королева рингу"

Прем'єра: 20 листопада

У фільмі розповідається про колишню професійну боксерку Крісті Мартін, яка стала символом жіночого боксу 90-х років. Вона – перша жінка, що уклала контракт з легендарним промоутером Доном Кінгом.

Попри це, у Крісті було непросте життя. Боксерку на екрані втілила американська акторка Сідні Свіні.

"Королева рингу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зоотрополіс 2"

Прем'єра: 27 листопада

Джуді Гопс і Нік Крутихвіст беруться за найзагадковішу справу у своїй кар'єрі. У Зоотрополісі з'являється рептилія, яка змінює життя мешканців мегаполіса. Напарники діють під прикриттям і відкривають нові райони міста, щоб розслідувати справу. На Джуді й Ніка чекає чимало випробувань. Чи зможуть вони зберегти дружбу і професіоналізм?

"Зоотрополіс 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще 5 прем'єр листопада

"Нюрнберг"

Прем'єра: 6 листопада

"Нюрнберг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стара с..ка"

Прем'єра: 13 листопада

"Стара с..ка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хранитель"

Прем'єра: 20 листопада

"Хранитель": дивіться онлайн тизер фільму

"Гартовані люттю"

Прем'єра: 20 листопада

"Гартовані люттю": дивіться онлайн трейлер фільму

"Останній вікінг"

Прем'єра: 27 листопада

"Останній вікінг": дивіться онлайн трейлер фільму