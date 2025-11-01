Редакція 24 Каналу підготувала добірку трилерів на Netflix. Обирайте, що подивитись сьогодні ввечері!

Які трилери подивитись на Netflix?

"Будинок з динаміту" (2025)

Американський політичний трилер, прем'єра якого зовсім недавно відбулась на Netflix. Режисеркою фільму стала Кетрін Біґелоу, а головні ролі зіграли Ідріс Ельба та Ребекка Фергюсон.

По США запускають нерозпізнану ракету. Тепер у Білому домі намагаються зупинити напад і з'ясувати, хто до нього причетний. До того ж потрібно домовитись про відповідь на атаку.

"Будинок з динаміту":

"Спліт" (2016)

М. Найт Ш'ямалан – режисер, продюсер і сценарист цього гостросюжетного фільму. У головних ролях: Джеймс Мак-Евой, Аня Тейлор-Джой, відома за серіалом "Ферзевий гамбіт", і Бетті Баклі.

Це історія про Кевіна, який має психологічний розлад: у голові чоловіка живе понад 23 особистості. Через одну з них він викрадає трьох молодих дівчат і утримує їх у полоні.

"Спліт":

"Ребел-Ридж" (2024)

Кримінальний екшн-трилер зрежисував Джеремі Солньє. У фільмі знялися Аарон П'єр, Дон Джонсон, Анна-Софія Робб, Девід Денман, Еморі Коен та інші.

Террі Річмонд приїжджає до Шелбі-Спрінгс, щоб внести заставу за свого двоюрідного брата. Та раптом правоохоронці конфіскують усі заощадження чоловіка, тож тепер він повинен зустрітися з місцевим начальником поліції Сенді Бернном і його бойовими офіцерами.

Несподіваним союзником Террі стає судовий клерк Саммер Макбрайд. Вони вплутуються у змову. Річмонд змушений звернутися до свого минулого, щоб врятувати громаду від влади департаменту, встановити справедливість для родини й захистити Макбрайда.

"Ребел-Ридж":