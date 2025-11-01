Редакция 24 Канала подготовила подборку триллеров на Netflix. Выбирайте, что посмотреть сегодня вечером!

Какие триллеры посмотреть на Netflix?

"Дом из динамита" (2025)

Американский политический триллер, премьера которого совсем недавно состоялась на Netflix. Режиссером фильма стала Кэтрин Бигелоу, а главные роли сыграли Идрис Эльба и Ребекка Фергюсон.

По США запускают неопознанную ракету. Теперь в Белом доме пытаются остановить нападение и выяснить, кто к нему причастен. К тому же нужно договориться об ответе на атаку.

"Сплит" (2016)

М. Найт Шьямалан – режиссер, продюсер и сценарист этого остросюжетного фильма. В главных ролях: Джеймс Мак-Эвой, Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу "Ферзевый гамбит", и Бетти Бакли.

Это история о Кевине, который имеет психологическое расстройство: в голове мужчины живет более 23 личностей. Из-за одной из них он похищает трех молодых девушек и удерживает их в плену.

"Ребел-Ридж" (2024)

Криминальный экшн-триллер срежиссировал Джереми Солнье. В фильме снялись Аарон Пьер, Дон Джонсон, Анна-София Робб, Дэвид Денман, Эмори Коэн и другие.

Терри Ричмонд приезжает в Шелби-Спрингс, чтобы внести залог за своего двоюродного брата. Но вдруг правоохранители конфискуют все сбережения мужчины, и теперь он должен встретиться с местным начальником полиции Сэнди Бернном и его боевыми офицерами.

Неожиданным союзником Терри становится судебный клерк Саммер Макбрайд. Они ввязываются в заговор. Ричмонд вынужден обратиться к своему прошлому, чтобы спасти общину от власти департамента, установить справедливость для семьи и защитить Макбрайда.

