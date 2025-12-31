24 Канал розповість, що можна подивитися на ютубі у новорічну ніч. Спокійного Нового року, дорогі читачі!

Що подивитися на ютубі у новорічну ніч?

"Новорічна зміна"

У фільмі розповідається про лейтенанта Остапа Мазура і капітана Юрія Коваленка, які змушені працювати, а не святкувати Новий рік. Спершу між напарниками напружені стосунки, оскільки Остап хоче одружитися з донькою капітана, однак майбутній тесть не дуже добре до нього ставиться. Однак поліцейським доведеться ловити злочинців та рятувати людей, а допоможе їм пес Щедрик.

"Новорічна зміна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новорічна шкереберть"

Напередодні Нового року в одному готелі у Карпатах збираються зовсім різні люди. Валера, який служить, їде до кордону, щоб вмовити свою дружину не розлучатися. Волонтерка Таня мчить до митниці, а блогерка Ліза хоче повернути безтурботне життя, яке було до війни. Ще є депутат Петрович, що прагне втекти за кордон з грошима.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Друзі за контрактом"

Злодій з Одеси приїжджає до Києва, щоб викрасти з сейфа інженера-конструктора флешку з програмою для штучного інтелекту дронів. У чоловіка є хороший план, але він не подумав, що може натрапити у будинку на сина інженера Богданчика. Згодом злодій стає найкращим другом хлопчика.

"Друзі за контрактом": дивіться онлайн трейлер серіалу