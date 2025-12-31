24 Канал расскажет, что можно посмотреть на ютубе в новогоднюю ночь. Спокойного Нового года, дорогие читатели!

Что посмотреть на ютубе в новогоднюю ночь?

"Новогодняя смена"

В фильме рассказывается о лейтенанте Остапе Мазуре и капитане Юрии Коваленко, которые вынуждены работать, а не праздновать Новый год. Сначала между напарниками напряженные отношения, поскольку Остап хочет жениться на дочери капитана, однако будущий тесть не очень хорошо к нему относится. Однако полицейским придется ловить преступников и спасать людей, а поможет им пес Щедрик.

"Новогодняя кувырком"

Накануне Нового года в одном отеле в Карпатах собираются совершенно разные люди. Валера, который служит, едет к границе, чтобы уговорить свою жену не расставаться. Волонтер Таня мчится на таможню, а блогер Лиза хочет вернуть беззаботную жизнь, которая была до войны. Еще есть депутат Петрович, стремящийся сбежать за границу с деньгами.

"Друзья по контракту"

Вор из Одессы приезжает в Киев, чтобы похитить из сейфа инженера-конструктора флешку с программой для искусственного интеллекта дронов. У мужчины есть хороший план, но он не подумал, что может наткнуться в доме на сына инженера Богданчика. Впоследствии вор становится лучшим другом мальчика.

