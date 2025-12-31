Это праздничная комедия "Украденная на Рождество" с Антониной Хижняк в главной роли. Эта четырехсерийная мелодрама согреет теплыми эмоциями и подарит атмосферу чуда, пишет 24 Канал.

Сюжет сериала "Похищенная на Рождество"

События в сериале происходят накануне Рождества. 35-летняя Кристина – мама двух подростков, которую по ошибке похищают, принимая за жену влиятельного застройщика. Вместо того чтобы убежать, Кристина решает, что это ее шанс изменить собственную жизнь к лучшему.

Похитителем оказывается честный врач, которого довели до отчаяния. Вместе с Кристиной он разрабатывает рискованный план мести коррумпированному бизнесмену. Именно с этого начинаются их рождественские приключения.

Главные роли сыграли любимые украинские актеры: Антонина Хижняк, Александр Соколов, Даниил Маржец, Роман Луцкий, Катарина Файн.

