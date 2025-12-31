Це святкова комедія "Викрадена на Різдво" з Антоніною Хижняк в головній ролі. Ця чотирисерійна мелодрама зігріє теплими емоціями та подарує атмосферу дива, пише 24 Канал.

Сюжет серіалу "Викрадена на Різдво"

Події у серіалі відбуваються напередодні Різдва. 35-річна Христина – мама двох підлітків, яку помилково викрадають, приймаючи за дружину впливового забудовника. Замість того щоб утекти, Христина вирішує, що це її шанс змінити власне життя на краще.

Викрадачем виявляється чесний лікар, якого довели до відчаю. Разом з Христиною він розробляє ризикований план помсти корумпованому бізнесмену. Саме з цього починаються їхні різдвяні пригоди.

Головні ролі зіграли улюблені українські актори: Антоніна Хижняк, Олександр Соколов, Даніїл Маржець, Роман Луцький, Катаріна Файн.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Кіно 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції Кіно 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним.



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

