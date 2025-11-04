2 ноября во Львове, городе, где зародилась легенда украинского рока, состоялся первый показ ленты. Событие посетили не только создатели и участники "Океана Эльзы", а и их родные, в частности мама Святослава Вакарчука. Также в кинозале можно было увидеть певца SHUMEI председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, блогеров, молодых артистов и фанатов, которые выросли на песнях группы. Среди зрителей были и журналисты 24 Канала.

Посетители имели возможность не только посмотреть фильм до всеукраинской премьеры, но и услышать рассказ о создании ленты от кинопродюсера Максима Сердюка, участников "ОЭ" и директора по контенту SWEET.TV Юрия Поворозника.

Что интересно, в тот же день допремьерный показ "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" также состоялся в Киеве в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, где собрались сотни зрителей и людей, которые были рядом с группой в течение 30 лет.

Как прошел допремьерный показ фильма во Львове?

Так, за более чем 30 лет "Океан Эльзы" прошел не один период "штормов", все равно оставаясь едва ли не самой популярной группой независимой Украины. Их путь начинался с квартирников, а теперь они собирают концерты на крупнейших стадионах страны, таких как НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и "Дворец спорта". Обо всем этом рассказывается в фильме.

В то же время рассказ в ленте сочетается с личными переживаниями и рефлексиями участников. Зрители могут узнать, как музыканты впервые заинтересовались музыкой, увидеть их в детстве и подростковом возрасте, посмотреть архивные видео с первых концертов.

Кадры из фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" / Фото 24 Канала

У нас был предпоказ, куда пришла мама. Я вышел и она сказала комментарий: "Славик, я этого всего не знала",

– рассказывал Вакарчук, отметив, что и сам впервые услышал некоторые факты о группе.

Поэтому для многих зрителей "Океан Эльзы" после этого фильма заиграет новыми красками. Это кино пробуждает разные эмоции: в какие-то моменты вызывает смех, а в какие-то – трудно сдержать слезы. В то же время он вселяет надежду, что мы можем все, если не будем опускать руки.

Вы увидите живую и искреннюю историю, которая вдохновляет не идеальностью, а своей правдивостью.

Кроме того, лента напоминает, что музыка – это не только о развлечениях, но и об ответственности. "Океан Эльзы" имеют четкую политическую и общественную позицию. В частности, музыканты поддержали Оранжевую революцию и Революцию достоинства.

Это история Украины, и если кому-то не хочется учить ее на уроках или читать книги, можно наблюдать через такие фильмы. Через историю музыки понимать историю Украины, нацию, сознание. Сейчас это как никогда важно,

– отметила исполнительница и блогер Мелисса Садик в комментарии 24 Каналу.

Добавим, что 6 и 7 ноября состоятся официальные премьерные показы "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" по всей Украине. Эти даты будут иметь особое значение: весь доход с сеансов будет передан на реабилитацию украинских военных в центре UNBROKEN. Так фильм о музыке становится еще одним способом помочь тем, кто сегодня защищает страну. "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" в очередной раз напоминает, что в Украине есть очень качественные музыканты мирового уровня, которые создают музыку, ставшую символом свободы, любви и борьбы.