Первыми зрителями фильма в Украине стали пациенты Центра UNBROKEN – защитники, которые проходят реабилитацию после ранений. В материале 24 Канала рассказываем о прибыли с первых дней проката ленты.

Доход с первых дней проката фильма об "Океане Эльзы" передадут военным

Во время показа команда фильма объявила, что премьерные дни 6 и 7 ноября будут иметь особое значение: весь доход с сеансов за эти дни передадут на реабилитацию украинских военных, которые проходят лечение в центре.

Средства направят на закупку расходных материалов для VAC-терапии – технологии, что помогает спасать тяжелораненых от ампутаций, ускоряет заживление ран и уменьшает риск инфекций.

Для нас это большая честь – показывать фильм именно здесь, во Львове, и именно для тех, кто больше всего этого заслуживает. Мы этот фильм фактически с благодарностью посвящаем нашим силам обороны. Даже тот факт, что мы можем сидеть в безопасном зале, смотреть кино, общаться – это заслуга наших героев, которые прямо сейчас держат оборону возле Купянска, Покровска, на юге и севере,

– подчеркнул Святослав Вакарчук.



"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" / Фото Пресс-служба

По словам продюсера фильма Максима Сердюка первые дни проката – это момент, когда зритель может поддержать не только фильм, но и напрямую помочь нашим защитникам.

Мы хотим, чтобы премьера фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" стала культурным событием, а значит – и возможностью для нас поддержать тех, благодаря кому этот проект прежде всего удалось воплотить в реальность – наших защитников и защитниц",

– добавил Юрий Поворозник, директор по контенту SWEET.TV.

Увидеть фильм можно будет в кинотеатрах по всей Украине с 6 ноября. Билеты на сеансы уже в продаже, а каждый билет 6 и 7 ноября – это прямая помощь.

Что известно о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?