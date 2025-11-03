Известно, что этот сезон станет предпоследним в истории "Ведьмака". В материале 24 Канала мы собрали подборку отзывов на 4 сезон.

Что пишут украинцы о 4 сезоне "Ведьмака"?

Известно, что четвертый сезон сериала "Ведьмак" базируется на книге "Крещение огнем" Анджея Сапковского. Зрители совершенно по-разному восприняли новые эпизоды. Некоторые считают, что сезон получился довольно похожим на книгу, другие же убеждены, что он оказался провальным. Вот что пишут украинцы:

"Скажите, что это все не на самом деле, и 4 сезон еще должен выйти. Что я только что посмотрела? Это просто треш!"

"Провальный сезон."

"Мне очень понравился 4-й сезон, не ожидал. Сделали намного ближе к книге."

"Лично я в восторге, получила наслаждение от просмотра и яркие эмоции."

"Очень крутой Ведьмак получился, мне нравится. Больше похож на книжного."

"Что-что, а с картинкой у сериала все в порядке, а вот сценарий – это уже его очень слабая сторона. Все-таки адаптация книг – это нелегкое дело."

"Позор года вышел на экраны."

"Я так разочарована, этот актер ну вообще не вписывается, слишком уж нежный. Не хватает суровости, жесткости."

После выхода тизера и трейлера четвертого сезона "Ведьмака" украинская аудитория активно обсуждала смену главного актера – вместо Генри Кэвилла роль Геральта получил Лиам Хемсворт. Многие зрители скептически отнеслись к его игре и продолжали критиковать после премьеры серии эпизодов. Впрочем, часть фанов впоследствии признала, что опасения были напрасными – Хемсворт справился со своей ролью достойно.

Что известно о сериале "Ведьмак"?