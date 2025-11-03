Известно, что этот сезон станет предпоследним в истории "Ведьмака". В материале 24 Канала мы собрали подборку отзывов на 4 сезон.
Смотрите также 5 жутких хорроров, которые погружают в ощущение полной реальности
Что пишут украинцы о 4 сезоне "Ведьмака"?
Известно, что четвертый сезон сериала "Ведьмак" базируется на книге "Крещение огнем" Анджея Сапковского. Зрители совершенно по-разному восприняли новые эпизоды. Некоторые считают, что сезон получился довольно похожим на книгу, другие же убеждены, что он оказался провальным. Вот что пишут украинцы:
- "Скажите, что это все не на самом деле, и 4 сезон еще должен выйти. Что я только что посмотрела? Это просто треш!"
- "Провальный сезон."
- "Мне очень понравился 4-й сезон, не ожидал. Сделали намного ближе к книге."
- "Лично я в восторге, получила наслаждение от просмотра и яркие эмоции."
- "Очень крутой Ведьмак получился, мне нравится. Больше похож на книжного."
"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер 4 сезона
- "Что-что, а с картинкой у сериала все в порядке, а вот сценарий – это уже его очень слабая сторона. Все-таки адаптация книг – это нелегкое дело."
- "Позор года вышел на экраны."
- "Я так разочарована, этот актер ну вообще не вписывается, слишком уж нежный. Не хватает суровости, жесткости."
После выхода тизера и трейлера четвертого сезона "Ведьмака" украинская аудитория активно обсуждала смену главного актера – вместо Генри Кэвилла роль Геральта получил Лиам Хемсворт. Многие зрители скептически отнеслись к его игре и продолжали критиковать после премьеры серии эпизодов. Впрочем, часть фанов впоследствии признала, что опасения были напрасными – Хемсворт справился со своей ролью достойно.
Что известно о сериале "Ведьмак"?
- "Ведьмак" – это фэнтезийный сериал от Netflix, основанный на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского.
- Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года.
- Изначально эту историю планировали как полнометражный фильм, однако в итоге она превратилась в сериал.
- В целом проект будет иметь 5 сезонов.
- Сейчас на стриминговой платформе Netflix доступны 4 сезона.
- Судя по реакции зрителей, последний стал самым противоречивым.