Відомо, що цей сезон стане передостаннім в історії "Відьмака". У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків на 4 сезон.

Дивіться також 5 моторошних горорів, які занурюють у відчуття повної реальності

Що пишуть українці про 4 сезон "Відьмака"?

Відомо, що четвертий сезон серіалу "Відьмак" базується на книзі "Хрещення вогнем" Анджея Сапковського. Глядачі абсолютно по-різному сприйняли нові епізоди. Дехто вважає, що сезон вийшов доволі схожим на книгу, інші ж переконані, що він виявився провальним. Ось що пишуть українці:

  • "Скажіть, що це все не насправді, й 4 сезон ще має вийти. Що я щойно подивилася? Це просто треш!"
  • "Провальний сезон."
  • "Мені дуже сподобався 4-й сезон, не очікував⁠. Зробили набагато ближче до книги."
  • "Особисто я в захваті, отримала насолоду від перегляду і яскраві емоції."
  • "Дуже крутий Відьмак вийшов, мені подобається. Більше схожий на книжного."

"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

  • "Що-що, а з картинкою у серіалу все гаразд, а от сценарій – це вже його дуже слабка сторона. Все-таки адаптація книжок – це нелегка справа."
  • "Ганьба року вийшла на екрани."
  • "Я так розчарована, цей актор ну взагалі не вписується, надто вже ніжний. Не вистачає суворості, жорсткості."

Після виходу тизера та трейлера четвертого сезону "Відьмака" українська аудиторія активно обговорювала зміну головного актора – замість Генрі Кевілла роль Ґеральта отримав Ліам Гемсворт. Багато глядачів скептично поставилися до його гри й продовжували критикувати після прем'єри серії епізодів. Утім, частина фанів згодом визнала, що побоювання були марними – Гемсворт впорався зі своєю роллю гідно.

Що відомо про серіал "Відьмак"?

  • "Відьмак" – це фентезійний серіал від Netflix, заснований на циклі книг польського письменника Анджея Сапковського.
  • Прем'єра першого сезону відбулася у грудні 2019 року.
  • Початково цю історію планували як повнометражний фільм, однак у підсумку вона перетворилася на серіал.
  • Загалом проєкт матиме 5 сезонів.
  • Наразі на стримінговій платформі Netflix доступні 4 сезони.
  • Судячи з реакції глядачів, останній став найсуперечливішим.