Відомо, що цей сезон стане передостаннім в історії "Відьмака". У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків на 4 сезон.
Що пишуть українці про 4 сезон "Відьмака"?
Відомо, що четвертий сезон серіалу "Відьмак" базується на книзі "Хрещення вогнем" Анджея Сапковського. Глядачі абсолютно по-різному сприйняли нові епізоди. Дехто вважає, що сезон вийшов доволі схожим на книгу, інші ж переконані, що він виявився провальним. Ось що пишуть українці:
- "Скажіть, що це все не насправді, й 4 сезон ще має вийти. Що я щойно подивилася? Це просто треш!"
- "Провальний сезон."
- "Мені дуже сподобався 4-й сезон, не очікував. Зробили набагато ближче до книги."
- "Особисто я в захваті, отримала насолоду від перегляду і яскраві емоції."
- "Дуже крутий Відьмак вийшов, мені подобається. Більше схожий на книжного."
"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону
- "Що-що, а з картинкою у серіалу все гаразд, а от сценарій – це вже його дуже слабка сторона. Все-таки адаптація книжок – це нелегка справа."
- "Ганьба року вийшла на екрани."
- "Я так розчарована, цей актор ну взагалі не вписується, надто вже ніжний. Не вистачає суворості, жорсткості."
Після виходу тизера та трейлера четвертого сезону "Відьмака" українська аудиторія активно обговорювала зміну головного актора – замість Генрі Кевілла роль Ґеральта отримав Ліам Гемсворт. Багато глядачів скептично поставилися до його гри й продовжували критикувати після прем'єри серії епізодів. Утім, частина фанів згодом визнала, що побоювання були марними – Гемсворт впорався зі своєю роллю гідно.
Що відомо про серіал "Відьмак"?
- "Відьмак" – це фентезійний серіал від Netflix, заснований на циклі книг польського письменника Анджея Сапковського.
- Прем'єра першого сезону відбулася у грудні 2019 року.
- Початково цю історію планували як повнометражний фільм, однак у підсумку вона перетворилася на серіал.
- Загалом проєкт матиме 5 сезонів.
- Наразі на стримінговій платформі Netflix доступні 4 сезони.
- Судячи з реакції глядачів, останній став найсуперечливішим.