Раніше Netflix випустив трейлер 4 сезону "Відьмака", який обурив українців. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про довгоочікуване продовження.

Вийшов 4 сезон серіалу "Відьмак": що відомо?

30 жовтня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак".

Українці були в очікуванні нових епізодів, адже головного героя тепер грає Ліам Гемсворт, а не Генрі Кавілл. Раніше у мережі навіть точилися суперечки та лунала критика через такі зміни.

"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

Четвертий сезон налічує 8 епізодів, тривалість яких становить 48–60 хвилин. Цей сезон орієнтується на події з четвертої книги всесвіту Анджея Сапковського під назвою "Хрещення вогнем". Також відомо, що сезон стане передостаннім, а наступний – фінальним у цій історії.

У нових епізодах глядачі зможуть побачити знайомі обличчя. Зокрема, у серіалі зіграють такі актори:

Аня Чалотра (Йенніфер),

Фрея Аллан (Цірі),

Джої Бейті (Яск'єр),

Мімі Ндівені (Фрінґілья),

Міранда Річардсон (Тіссая).

Також з'являться і нові зірки, а саме: Джеймс П'юрфой зіграє підступного Скеллена, радника імператора, Денні Вудберн втілить гнома Золтана Хівая, Лоренс Фішберн буде вампіром-цілителем Регіса.

Що відомо про скандал навколо 4 сезону?