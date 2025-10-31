Раніше Netflix випустив трейлер 4 сезону "Відьмака", який обурив українців. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про довгоочікуване продовження.

Вийшов 4 сезон серіалу "Відьмак": що відомо?

30 жовтня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак".

Українці були в очікуванні нових епізодів, адже головного героя тепер грає Ліам Гемсворт, а не Генрі Кавілл. Раніше у мережі навіть точилися суперечки та лунала критика через такі зміни.

"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

Четвертий сезон налічує 8 епізодів, тривалість яких становить 48–60 хвилин. Цей сезон орієнтується на події з четвертої книги всесвіту Анджея Сапковського під назвою "Хрещення вогнем". Також відомо, що сезон стане передостаннім, а наступний – фінальним у цій історії.

У нових епізодах глядачі зможуть побачити знайомі обличчя. Зокрема, у серіалі зіграють такі актори:

  • Аня Чалотра (Йенніфер),
  • Фрея Аллан (Цірі),
  • Джої Бейті (Яск'єр),
  • Мімі Ндівені (Фрінґілья),
  • Міранда Річардсон (Тіссая).

Також з'являться і нові зірки, а саме: Джеймс П'юрфой зіграє підступного Скеллена, радника імператора, Денні Вудберн втілить гнома Золтана Хівая, Лоренс Фішберн буде вампіром-цілителем Регіса.

Що відомо про скандал навколо 4 сезону?

  • Після прем'єри тизера та трейлера четвертого сезону серіалу "Відьмак" українці неабияк обурилися, зокрема через те, що головну роль тепер грає Ліам Гемсворт.
  • У мережі можна було прочитати величезну кількість гнівних коментарів, які залишали українські глядачі.
  • Вони зазначають, що цей серіал уже нічого не врятує, і стверджують, що творці просто знищили франшизу.
  • Дехто каже, що в нового актора дуже "дешеві" риси обличчя, які не запам'ятовуються.
  • Однак є і ті, хто зазначають, що Ліам виглядає не так погано і не варто так критикувати ці зміни.
  • Як відомо, Генрі Кавіл покинув серіал через виснаження. Він знімався по 12 годин на день, тож не дивно, що за кілька років це його дуже втомило.