Раніше Netflix випустив трейлер 4 сезону "Відьмака", який обурив українців. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про довгоочікуване продовження.
Радимо Найновіший трилер на Netflix, який варто подивитися з друзями в ніч на Геловін
Вийшов 4 сезон серіалу "Відьмак": що відомо?
30 жовтня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак".
Українці були в очікуванні нових епізодів, адже головного героя тепер грає Ліам Гемсворт, а не Генрі Кавілл. Раніше у мережі навіть точилися суперечки та лунала критика через такі зміни.
"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону
Четвертий сезон налічує 8 епізодів, тривалість яких становить 48–60 хвилин. Цей сезон орієнтується на події з четвертої книги всесвіту Анджея Сапковського під назвою "Хрещення вогнем". Також відомо, що сезон стане передостаннім, а наступний – фінальним у цій історії.
У нових епізодах глядачі зможуть побачити знайомі обличчя. Зокрема, у серіалі зіграють такі актори:
- Аня Чалотра (Йенніфер),
- Фрея Аллан (Цірі),
- Джої Бейті (Яск'єр),
- Мімі Ндівені (Фрінґілья),
- Міранда Річардсон (Тіссая).
Також з'являться і нові зірки, а саме: Джеймс П'юрфой зіграє підступного Скеллена, радника імператора, Денні Вудберн втілить гнома Золтана Хівая, Лоренс Фішберн буде вампіром-цілителем Регіса.
Що відомо про скандал навколо 4 сезону?
- Після прем'єри тизера та трейлера четвертого сезону серіалу "Відьмак" українці неабияк обурилися, зокрема через те, що головну роль тепер грає Ліам Гемсворт.
- У мережі можна було прочитати величезну кількість гнівних коментарів, які залишали українські глядачі.
- Вони зазначають, що цей серіал уже нічого не врятує, і стверджують, що творці просто знищили франшизу.
- Дехто каже, що в нового актора дуже "дешеві" риси обличчя, які не запам'ятовуються.
- Однак є і ті, хто зазначають, що Ліам виглядає не так погано і не варто так критикувати ці зміни.
- Як відомо, Генрі Кавіл покинув серіал через виснаження. Він знімався по 12 годин на день, тож не дивно, що за кілька років це його дуже втомило.