Він обурив українців через нового головного актора. У матеріалі Кіно 24 покажемо ролик та розповімо, що кажуть глядачі про 4 сезон.

Що показали у трейлері 4 сезону серіалу "Відьмак"?

7 жовтня відбулася прем'єра трейлера четвертого сезону популярного серіалу "Відьмак". 30 жовтня 2025 року відбудеться прем'єра найновіших епізодів. Наразі глядачі мають змогу подивитися трейлер. Мережу просто підірвали коментарі після прем'єри тизеру: глядачі були обурені заміною Генрі Кавілла на Ліама Гемсворта в ролі головного героя.

"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

У нових серіях глядачі побачать, як розвиватимуться події після драматичних подій третього сезону. Ґеральт, Єннефер і Цірі опиняються по різні боки барикад, війни та небезпек. Їхні дороги розходяться, а поруч починають з'являтися абсолютно несподівані союзники. Але, можливо, у цієї трійці таки з'явиться шанс знову з'єднатися.

Що пишуть українці після перегляду трейлера?

Після перегляду трейлера у мережі знову з'явилося чимало критики. Ось що пишуть глядачі: