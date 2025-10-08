Він обурив українців через нового головного актора. У матеріалі Кіно 24 покажемо ролик та розповімо, що кажуть глядачі про 4 сезон.
Що показали у трейлері 4 сезону серіалу "Відьмак"?
7 жовтня відбулася прем'єра трейлера четвертого сезону популярного серіалу "Відьмак". 30 жовтня 2025 року відбудеться прем'єра найновіших епізодів. Наразі глядачі мають змогу подивитися трейлер. Мережу просто підірвали коментарі після прем'єри тизеру: глядачі були обурені заміною Генрі Кавілла на Ліама Гемсворта в ролі головного героя.
"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону
У нових серіях глядачі побачать, як розвиватимуться події після драматичних подій третього сезону. Ґеральт, Єннефер і Цірі опиняються по різні боки барикад, війни та небезпек. Їхні дороги розходяться, а поруч починають з'являтися абсолютно несподівані союзники. Але, можливо, у цієї трійці таки з'явиться шанс знову з'єднатися.
Що пишуть українці після перегляду трейлера?
Після перегляду трейлера у мережі знову з'явилося чимало критики. Ось що пишуть глядачі:
- "Цей серіал ніщо не врятує. Спалити, поховати, забути. І чекати доки хтось більш компетентний візьметься за адаптацію. Хтось, хто матиме повагу до першоджерела."
- "Боже, який треш, таку франшизу вгробили, а все дякуючи прогресивним, некомпетентним, не таким як всі..."
- "Трейлер крутий та Ліам виглядає нормально! Буду дивитись!"
- "Ну чому, чому не зняти якось ближче до оригіналу?"
- "Дно вчергове пробито."
- "В мене тільки одне питання – навіщо?"
- "Новий Геральт – ніякий. Я тільки що на нього дивився і вже забув його зовнішність. Дуже дешеве обличчя, яке не запам'ятовується."