Розуміння того, що події, які зараз на екрані, ставались насправді, лише підсилює враження від перегляду. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку високорейтингових фільмів на реальних подіях, які ще нікого не залишили байдужими.

Які фільми на реальних подіях варто подивитись?

"12 років рабства"

Прем'єра цієї стрічки на реальних подіях відбулася у 2013 році. Фільм розповідає про людину, яка стала рабом свого часу. Рабство було абсолютно нормальним та поширеним явищем у 1800-х роках в Новому Орлеані, як зрештою і по всій території США.

"12 років рабства": дивіться онлайн трейлер фільму

Цього разу жертвою системи став Соломон Нортап. Він був чорношкірим скрипалем із Нью-Йорка, а одного разу його викрили й продали в рабство. Там йому довелося зустрітися з жорстокістю, расовою ненавистю, та попри все Соломон намагався вижити та зберегти власну гідність.

"Еверест"

Фільм "Еверест" вийшов у світ у 2015 році. Це неймовірна пригодницька історія, але неабиякої "родзинки" додає те, що це стрічка на реальних подіях.

Певна річ, усі затяті альпіністи мріють піднятися на найвищу гору світу – Еверест. Однак не кожен наважується, адже далеко не всі повертаються з такої небезпечної подорожі. Там, на висоті, люди зустрічаються віч-на-віч зі справжніми стихіями – хуртовинами, холодом, морозом, браком кисню. Це велика загроза для життя, тож не всі готові ризикувати.

"Еверест": дивіться онлайн трейлер фільму

Але Роб Холл був тим, хто наважився. Він сформував свою команду альпіністів і вирушив. Але дуже швидко їхня мрія перетворюється в справжню боротьбу за виживання.

"Стів Джобс"

Біографічна драма, яка також заснована на реальних подіях, вийшла у світ у 2015 році. Фільм розповідає про Стіва Джобса, справжнього піонера у світі IT-технологій, співзасновника та генерального директора корпорації Apple. Ні для кого не секрет, що шлях до справжнього визнання та успіху не буває простим.

"Стів Джобс": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож і Стів Джобс пережив свій тернистий шлях. Це був важкий період не лише через професійні труднощі, а й через його особисте життя. Цей фільм розповість більше про чоловіка, якого всі вважають генієм.

"Титанік"

Це легендарна стрічка, прем'єра якої відбулася в 1997 році. Фільм розповідає про трагічну загибель лайнера "Титанік". Історія будується на коханні Джека та Роуз, які знайомляться на борту зловісного корабля, що здійснює свій рейс через Північну Атлантику. І лише айсберг у цих холодних водах здатен розлучити закоханих.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

Головні ролі у стрічці зіграли Кейт Вінслет (втілила головну героїню Роуз Дьюїтт Б'юкейтер) та Леонардо ДіКапріо (зіграв Джека Доусона).

Обирайте стрічку для перегляду та пориньте у світ справжнього ризику та адреналіну.