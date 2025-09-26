Зокрема, катастрофа британського пасажирського лайнера RMS Titanic та вбивство політика Чарлі Кірка. У нашій новій добірці Кіно 24 ми зібрали приклади таких немислимих передбачень.

У яких фільмах показані немислимі збіги?

"Титанік"

Повість 1898 року під назвою "Марність, або Крах "Титана"" разюче збігається з подіями реальної історії "Титаніка". Вона була опублікована за 14 років до катастрофи й дивним чином описує гігантський океанський лайнер, який називали "непотоплюваним".

"Титан" вирушає з Великої Британії до Нью-Йорка у свій перший рейс. Як у книзі, так і в реальності на борту було недостатньо рятувальних човнів, що призвело до величезної кількості жертв. І "Титан", і "Титанік" натрапили на айсберг у Північній Атлантиці, після чого обидва судна затонули.

Звичайно, у книзі та в реальності є певні відмінності, утім подібність настільки разюча, що повість часто називають пророцтвом катастрофи.

А вже у 1997 році відбулася прем'єра легендарного фільму з Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет під назвою "Титанік", про який точно знають усі.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Очі змії"

Прем'єра цього фільму відбулася ще у 1998 році, однак справжньої популярності стрічка набула лише сьогодні. Причина в тому, що фільм виявився пророчим і ніби передбачив убивство політика Чарлі Кірка через 30 років після своєї прем'єри.

"Очі змії": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі є сцена, яка буквально повторилася в реальному житті десятиліттями пізніше. Це сталося саме під час убивства Чарлі Кірка. Як у кінострічці, так і в реальності подія трапилася 10 вересня.

Жертви мають схожі імена: у фільмі – політик Чарльз Кіркланд, у житті – політик Чарлі Кірк. Обидва були застрелені пострілом у шию. Збіглося навіть ім'я вбивці: і у фільмі, і в реальності його звали Тайлер.