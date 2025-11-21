Якщо ви полюбляєте біографічні та історичні фільми, то не пропустіть добірку від 24 Каналу. У ній представлено чотири стрічки про лідерів США, які варто подивитися.

Фільми про президентів

"Лінкольн"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

У фільмі розповідається про останні чотири місяці життя 16-го президента США Авраама Лінкольна, якого зіграв Денієл Дей-Льюїс. Зокрема, про зусилля голови держави у прийнятті Тринадцятої поправки до Конституції, згідно з якою забороняється рабство та примусова праця, якщо йдеться не про покарання на злочин.

"Лінкольн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ніксон"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це розповідь про 37-го президента США Річарда Ніксона, який подав у відставку після Вотергейтського скандалу 1972 – 1974 років. Американського лідера на екрані втілив Ентоні Гопкінс.

"Ніксон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рейган"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Режисером фільму про 40-президента США став Шейн Макнамара, він створений на основі книги Пола Кенгора "Хрестоносець: Рональд Рейган і падіння комунізму". Головну роль виконав Денніс Квейд.

"Рейган": дивіться онлайн трейлер фільму

"Трумен"

Фільм зняли на основі однойменної книги Девіда Маккалоу, яка у 1992 році отримала Пулітцерівську премію. У стрічці розповідається про 33-го президента США Гаррі Трумена.

"Трумен": дивіться онлайн трейлер фільму