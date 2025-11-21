24 Канал підготував добірку найкращих українських документальних фільмів. Серед них є стрічка "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", яка вийшла зовсім нещодавно.

Найкращі українські документальні фільми

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Це фільм про історію легендарного українського рок-гурту "Океан Ельзи". У стрічці зібрані унікальні архіви, невідомі факти про колектив, а також спогади людей, які його розвивали та створювали.

Це розповідь про початок кар'єри "Океану Ельзи" у Львові та переїзд гурту до Києва. Глядачам показали шлях музикантів до шаленої популярності, який, зокрема, проходив у важкі для України часи.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Рейтинг IMDb: 8.6/10

У фільмі розповідається про життя та кар'єру українського естрадного співака Назарія Яремчука. Основою стрічки стали його особисті архіви, щоденники та листи. Також близькі артиста поділились спогадами про нього.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У центрі сюжету – сім'я, яка проживає в "червоній зоні" Донбасу. Життя людей там кардинально змінилось за роки війни. Ганна виховує чотирьох дітей. Красногорівку продовжують обстрілювати, але попри це вони залишаються дружніми й життєрадісними.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

У фільмі показана облога Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Режисер Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко задокументували воєнні злочини росіян. У 2024 році стрічка отримала премію Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму