У добірці 24 Каналу зібрали найцікавіші стрічки жанру – від класичних шпигунських драм до динамічних екшенів, у яких головні герої ризикують життям, щоб випередити злочинців, уряди чи власну тінь.

Може зацікавити 3 блискучі серіали, які треба подивитися, якщо сподобався "Заручник" на Netflix

"Місія нездійсненна" (1996 – перша частина)

Рейтинг IMDb: 7,2

Суперагент Ітан Хант, один із найкращих співробітників секретного підрозділу IMF, постійно стикається з глобальними загрозами – від міжнародних терористів до зрадників у власній команді. Кожна частина – це окрема небезпечна операція, трюки на межі можливого і шпигунські загадки, які Хант розгадує ціною власного життя.

"Місія нездійсненна": дивіться трейлер фільму онлайн

"Агент А.Н.К.Л." (2015)

Рейтинг IMDb: 7,2

На піку холодної війни американський агент Наполеон Соло та радянський спецоперативець Ілля Курякін змушені працювати разом, щоб зупинити злочинну організацію, яка прагне роздобути ядерну зброю. Попри ворожнечу їхніх країн, агенти утворюють дует із блискучою взаємодією, а стильний ретро-антураж і гумор роблять фільм особливо атмосферним.

"Агенти A.Н.К.Л.": дивіться трейлер фільму онлайн

"Шпигунські ігри" (2001)

Рейтинг IMDb: 7,1

Ветеран ЦРУ, Нейтан М'юр, дізнається, що його колишній протеже Том Бішоп потрапив у китайську в'язницю та може бути страчений. Агент розуміє, що уряд не збирається його рятувати, і вирішує самотужки запустити програму порятунку.

"Шпигунські ігри": дивіться трейлер фільму онлайн

"Міст шпигунів" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,6

Заснована на реальних подіях історія про адвоката Джеймса Донована, який раптово опиняється у центрі міжнародної операції. Йому доручають обміняти затриманого в США радянського шпигуна на американського пілота, захопленого в СРСР. Донован потрапляє у павутину дипломатичних ігор та має знайти баланс між мораллю та геополітикою.

"Міст шпигунів": дивіться трейлер фільму онлайн

"Шпигун, вийди геть!" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,0

Адаптація роману Джона Ле Карре про "крота" у британській розвідці. Після провалу місії колишній агент Джордж Смайлі виходить із відставки, щоб знайти зрадника у самому серці MI6. Тут немає вибухів, але є справжня психологічна війна, брехня, лояльність і холодне мистецтво шпигунства.

"Шпигун, вийди геть": дивіться трейлер фільму онлайн

Не пропустіть! 10 новинок на Netfliх, які обожнюють українці.