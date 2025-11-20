В подборке 24 Канала собрали самые интересные ленты жанра – от классических шпионских драм до динамичных экшенов, в которых главные герои рискуют жизнью, чтобы опередить преступников, правительства или собственную тень.

"Миссия невыполнима" (1996 – первая часть)

Рейтинг IMDb: 7,2

Суперагент Итан Хант, один из лучших сотрудников секретного подразделения IMF, постоянно сталкивается с глобальными угрозами – от международных террористов до предателей в собственной команде. Каждая часть – это отдельная опасная операция, трюки на грани возможного и шпионские загадки, которые Хант разгадывает ценой собственной жизни.

"Миссия невыполнима": смотрите трейлер фильма онлайн

"Агент А.Н.К.Л." (2015)

Рейтинг IMDb: 7,2

На пике холодной войны американский агент Наполеон Соло и советский спецоперативник Илья Курякин вынуждены работать вместе, чтобы остановить преступную организацию, которая стремится заполучить ядерное оружие. Несмотря на вражду их стран, агенты образуют дуэт с блестящим взаимодействием, а стильный ретро-антураж и юмор делают фильм особенно атмосферным.

"Агенты А.Н.К.Л.": смотрите трейлер фильма онлайн

"Шпионские игры" (2001)

Рейтинг IMDb: 7,1

Ветеран ЦРУ, Нэйтан Мьюр, узнает, что его бывший протеже Том Бишоп попал в китайскую тюрьму и может быть казнен. Агент понимает, что правительство не собирается его спасать, и решает самостоятельно запустить программу спасения.

"Шпионские игры": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мост шпионов" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,6

Основанная на реальных событиях история об адвокате Джеймсе Донована, который внезапно оказывается в центре международной операции. Ему поручают обменять задержанного в США советского шпиона на американского пилота, захваченного в СССР. Донован попадает в паутину дипломатических игр и должен найти баланс между моралью и геополитикой.

"Мост шпионов": смотрите трейлер фильма онлайн

"Шпион, выйди вон!" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,0

Адаптация романа Джона Ле Карре о "кроте" в британской разведке. После провала миссии бывший агент Джордж Смайли выходит из отставки, чтобы найти предателя в самом сердце MI6. Здесь нет взрывов, но есть настоящая психологическая война, ложь, лояльность и холодное искусство шпионажа.

"Шпион, выйди вон": смотрите трейлер фильма онлайн

