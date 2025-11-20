Тож якщо ви вже переглянули цей серіал і зараз у пошуку альтернативи, зверніть увагу на нову добірку від 24 Каналу. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом цікавої й напруженої кіноісторії вже сьогодні.

Які серіали подивитись на Netflix, якщо сподобався "Заручник"?

"Звір у мені"

Рейтинг IMDb: 7.5

Прем'єра цього серіалу відбулася 13 листопада 2025 року. Він поєднує жанри драми, детективу та трилера і налічує всього 8 епізодів, які легко можна переглянути за кілька днів.

Це історія про письменницю, яка не може знайти джерело натхнення і знову почати писати. Та одного дня у неї з'являється сусід із темним минулим. Письменниця зацікавлюється ним, і це занурює її у вир небезпечних ігор. Вона навіть не підозрює, чим усе це може для неї обернутися.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кришталева зозуля"

Рейтинг IMDb: 6.4

Ще один мінісеріал, який набирає популярності на Netflix, – це кримінальна драма та трилер під назвою "Кришталева зозуля". Прем'єра відбулася 13 листопада 2025 року.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це іспанська кіноісторія, що налічує шість епізодів. У центрі сюжету – молода лікарка, яка перебуває у пошуку донора для свого серця. Це мінісеріал, який ідеально підійде тим, хто любить історії про серійні вбивства, психологічні маніпуляції, сімейні таємниці та інші напружені сюжети.

"Убитий блискавкою"

Рейтинг IMDb: 7.7

Це американська високорейтингово-біографічна драма, заснована на реальних подіях. Прем'єра відбулася 6 листопада 2025 року.

"Убитий блискавкою": дивіться онлайн трейлер серіалу

Мінісеріал "Убитий блискавкою" можна легко переглянути за один вечір, адже він налічує лише 4 епізоди. Це історія про долю, призначення та одержимість. Глядачі відзначають сильну акторську гру. Серіал розповідає про Джеймса Гарфілда, який раптово стає 20-м президентом США, і Чарльза Гіто – чоловіка, який його вбив.