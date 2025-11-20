А тепер цей фільм можна подивитись в українських кінотеатрах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет.

Дивіться також Сотні тисяч доларів інвестицій: Росія вщент зруйнувала єдину кіностудію центральної України

Що відомо про фільм "Ти – космос"?

У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті.

Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль у стрічці зіграв актор і військовослужбовець Володимир Кравчук.

Зверніть увагу на найпопулярнішу романтичну комедію, яку варто подивитись, коли немає світла

Що відомо про успіх фільму?

Фільм уже встиг підкорити аудиторію в Європі. Після початку кінотеатрального прокату в Німеччині та Польщі глядачі ділилися своїми враженнями у соцмережах:

Це справді найкращий фільм, з яким ніщо не може зрівнятися. Щоразу, коли я намагаюся розповісти людям про цей фільм, я починаю плакати до сліз. Він такий хороший і такий щемкий, а ще жарти неймовірні,

– написала на Leterrboxd одна з глядачок після показу.

Фільм вже отримав неабияку відзнаку на більш ніж п'ятдесяти міжнародних фестивалях.

Серед ключових – головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні, Невшателі.

На початку жовтня "Ти – космос" змагався за головну нагороду в Європейській конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Якщо у вас поганий день, його можна легко виправити походом у кінотеатр. Фільм "Ти – космос" уже готовий подарувати вам незабутні емоції.