Одним із найкращих варіантів може стати перегляд легкого та захопливого фільму, який відволіче від важкої реальності. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix розповідаємо про данську комедію "Манго", яка стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі.

Дивіться також Сотні тисяч доларів інвестицій: Росія вщент зруйнувала єдину кіностудію центральної України

"Манго" – найпопулярніша комедія на Netflix: що відомо про фільм?

Це данська романтична комедія, прем'єра якої відбулася 7 листопада 2025 року. Наразі фільм займає друге місце в рейтингу найпопулярніших стрічок на Netflix. Попереду нього лише трилер "Франкенштейн", який точно сподобається справжнім поціновувачам жахів.

Якщо ж ви хочете розслабитися під час відключення світла, комедія "Манго" стане ідеальним варіантом.

У центрі сюжету – амбітна готельєрка, яка скористалася унікальною можливістю та вирушає у відрядження до Іспанії. Вона мріє побудувати чудовий готель посеред мангової ферми.

"Манго": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак на її шляху постає власник цієї території, який не має наміру продавати землю. Минуле пов'язує його з трагічними спогадами, від яких він не може відірватися. Фермер рішучий, але й жінка не збирається відмовлятися від своїх планів.

Та з часом між ними починають виникати почуття, що створюють низку романтичних, комедійних і теплих моментів, здатних назавжди змінити їхнє життя.

У головних ролях Жозефін Парк, Дар Салім, Йозефіне Чаваррія Гойб'єрґ, Сара Хіменес, Андерс В. Бертельсен, Папріка Стін, Якоб Йорґсгольм та інші.

Які ще фільми можна подивитись, коли немає світла?

У періоди, коли немає світла, важливо дарувати собі внутрішнє тепло. А що може зіграти краще, як фільми, що переносять у казку. Раніше ми публікували добірку з найяскравішими стрічками. У неї увійшли такі кіноісторії:

"Хроніки Нарнії" ( Рейтинг IMDb: 6.9),

6.9), "Оз: Великий та могутній" ( Рейтинг IMDb: 6.3),

6.3), "Чаклунка" ( Рейтинг IMDb: 7),

7), "Аліса у країні чудес" ( Рейтинг IMDb: 6.4),

6.4), "Школа добра та зла" (Рейтинг IMDb: 5,9).

Поки немає світла зовні, подаруймо собі його всередині.