Ці фільми створюють власні всесвіти зі своїми правилами, дивами й боротьбою. Вони чарують атмосферою, візуально вражають й повертають відчуття дитячої казки. 24 Канал підібрав найкращі історії, які на декілька годин перенесуть у світи магії та чарів.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа", 2005

Кількість частин: 3 повнометражні фільми

Рейтинг IMDb: 6.9

Четверо братів і сестер випадково знаходять магічний портал у країну Нарнію – світ, де правлять міфічні істоти, тварини говорять, а зло ховається під крижаним покривом. На них чекають пригоди разом із мудрим левом Асланом: боротьба з Білою чаклункою, визволення пригноблених жителів та відновлення справжнього порядку.

Фільм "Хроніки Нарнії" / Кадр із фільму

"Оз: Великий та могутній", 2013

Кількість частин: 1

Рейтинг IMDb: 6.3

Фокусник Оскар Діггс випадково потрапляє у чарівну країну Оз, де всі вірять, що він – велике пророцтво, яке має врятувати світ від темряви. Він знайомиться з добрими й підступними відьмами, і поступово починає розуміти: щоб стати справжнім чарівником, потрібно більше, ніж трюки та втеча від проблем.



Фільм "Оз: Великий і могутній" / Кадр із фільму

"Чаклунка", 2014

Кількість частин: 2

Рейтинг IMDb: 7

Це переосмислення класичної казки "Спляча красуня". Малефісента – крилата фея, яку зрадили в юності. Її біль перетворився на гнів, і вона накладає прокляття на маленьку Аврору. Та згодом між ними народжується несподіваний зв'язок, що змінює долю обох.

Фільм "Чаклунка" / Кадр із фільму

"Аліса у країні чудес", 2010

Кількість частин: 2

Рейтинг IMDb: 6.4

Аліса повертається у дивовижний світ, де вже побувала в дитинстві, хоча нічого не пам'ятає. Тут на неї чекають Божевільний Капелюшник, Чеширський Кіт, Біла Королева та тиранічна Червона Королева. Історія перетворюється на битву за свободу Чудернацького краю.

Фільм "Аліса у країні чудес" / Кадр із фільму

"Школа добра та зла", 2022

Кількість частин: 1

Рейтинг IMDb: 5,9

Дві найкращі подруги Софі й Агата потрапляють до магічної школи, де готують героїв і лиходіїв для казкових історій. Та доля грає з ними у злий жарт: Софі, яка мріє бути принцесою, потрапляє до Школи Зла, а похмура й тиха Агата – до Школи Добра. Їхнє життя перетворюється на випробування дружби, вибору та усвідомлення того, хто вони є насправді.

Фільм "Школа добра та зла" / Кадр із фільму

