Одним из лучших вариантов может стать просмотр легкого и увлекательного фильма, который отвлечет от тяжелой реальности. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix рассказываем о датской комедии "Манго", которая стала одной из самых популярных на стриминговой платформе.

"Манго" – самая популярная комедия на Netflix: что известно о фильме?

Это датская романтическая комедия, премьера которой состоялась 7 ноября 2025 года. Сейчас фильм занимает второе место в рейтинге самых популярных лент на Netflix. Впереди него только триллер "Франкенштейн", который точно понравится настоящим ценителям ужасов.

Если же вы хотите расслабиться во время отключения света, комедия "Манго" станет идеальным вариантом.

В центре сюжета – амбициозная отельер, которая воспользовалась уникальной возможностью и отправляется в командировку в Испанию. Она мечтает построить замечательный отель посреди манговой фермы.

"Манго": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако на ее пути встает владелец этой территории, который не намерен продавать землю. Прошлое связывает его с трагическими воспоминаниями, от которых он не может оторваться. Фермер решительный, но и женщина не собирается отказываться от своих планов.

Но со временем между ними начинают возникать чувства, создающие ряд романтических, комедийных и теплых моментов, способных навсегда изменить их жизнь.

В главных ролях Жозефин Парк, Дар Салим, Йозефине Чаваррия Хойбьерг, Сара Хименес, Андерс В. Бертельсен, Паприка Стин, Якоб Йоргсхольм и другие.

Какие еще фильмы можно посмотреть, когда нет света?

В периоды, когда нет света, важно дарить себе внутреннее тепло. А что может сыграть лучше, как фильмы, переносящие в сказку. Ранее мы публиковали подборку с самыми яркими лентами. В нее вошли такие киноистории:

"Хроники Нарнии" ( Рейтинг IMDb: 6.9),

6.9), "Оз: Великий и могучий" ( Рейтинг IMDb: 6.3),

6.3), "Колдунья" ( Рейтинг IMDb: 7),

7), "Алиса в стране чудес" ( Рейтинг IMDb: 6.4),

6.4), "Школа добра и зла" (Рейтинг IMDb: 5,9).

Пока нет света снаружи, подарим себе его внутри.