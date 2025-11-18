24 Канал собрал лучшие фильмы и сериалы, в которых Энистон раскрыла свой талант на полную.

К теме Шла к этому 20 лет: Дженнифер Энистон впервые заговорила о желании стать мамой

"Друзья" (1994 – 2004)

Рейтинг IMDb: 8,9

Культовый ситком о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке, переживают любовь, измены, нелепые ситуации и взлеты в карьере. Дженнифер Энистон исполняет роль Рэйчел Грин – избалованной дочери, которая убегает с собственной свадьбы и начинает взрослую жизнь с нуля. Рэйчел проходит путь от официантки до профессионалки модной индустрии, становится ближе семьи своим друзьям и переживает сложную, но знаковую историю любви с Россом.

Рэйчел беременна (фрагмент из сериала "Друзья"): смотрите видео онлайн

"Развод по-американски", 2006

Рейтинг IMDb: 5,8

Романтическая драма-комедия о паре, которая после ссоры решает разойтись, но жить и дальше в одной квартире, потому что никто не хочет отказаться от жилья. Энистон играет Брук – женщину, которая много лет терпела эгоцентричное поведение партнера, но наконец собирается отстоять собственные желания. Бытовые мелочи превращаются в войну принципов, а отношения – в эмоциональный вызов для обоих.

"Развод по-американски": смотрите онлайн трейлер видео

"Мы – Миллеры", 2013

Рейтинг IMDb: 7

Остросюжетная комедия о мелком дилере, который должен перевезти партию контрабанды через границу. Чтобы замаскироваться, он собирает фейковую "идеальную семью" – нанимает начинающую танцовщицу (Дженнифер Энистон), проблемную девушку-подростка и наивного парня-соседа. Импровизированная "семья" попадает в ряд приключений, а между вымышленными родственниками неожиданно появляются реальные чувства и доверие.

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер видео

"Убийство в Париже" / "Загадочное убийство", 2023

Рейтинг IMDb: -

Комедийный детектив, продолжение первой части "Убийство на вечеринке". Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер играют супругов Ник и Одри Шпиц, которые пытаются развить собственный детективный бизнес. Когда их богатого друга похищают прямо во время свадьбы в Париже, пара оказывается в центре международной аферы. Они вынуждены применить свои "таланты" следователей, избегать опасностей и разоблачать преступников.

"Убийство в Париже" / "Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер видео

Также напоминаем о блестящих романтических комедиях, которые могли выпасть из памяти.