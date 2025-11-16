Если вы хотели бы провести беззаботный вечер дома, рекомендуем обратить внимание на эту подборку 24 Канала. Здесь – список недооцененных и забытых романтических комедий, которые заслуживают по крайней мере на один просмотр.

"В первый раз"

Рейтинг IMDb: 6,8

Застенчивый выпускник Дэйв переживает невзаимную любовь, потому что объект его симпатии Обри встречается с горделивым Рони. Но после одной вечеринки Дейву и Обри удается стать друзьями. А со временем их отношения перерастают в нечто более серьезное: то, что у каждого бывает впервые.

"В первый раз": смотрите трейлер онлайн

"Подстава"

Рейтинг IMDb: 6,5

В центре сюжета – двое перегруженных работой ассистентов. Чтобы избавиться от своих руководителей и длительной работы, Чарли и Харпер решают сотрудничать. Они придумывают коварный план, который должен заставить их боссов встречаться.

"Подстава": смотрите трейлер онлайн

"Ты – моё сомнение"

Рейтинг IMDb: 6,7

Саша и Маркус с первого класса были друзьями и все время были вместе. Впоследствии это переросло в отношения и у пары произошел первый интим. Но после этого в их отношениях возникло неудобство, поэтому они решили разойтись. Но судьба снова свела их вместе.

"Ты – моё сомнение": смотрите трейлер онлайн

"Поспешишь – людей насмешишь"

Рейтинг IMDb: 6,1

Алекс Уитман встречает в Лас-Вегасе девушку Изабель. Их мгновенное увлечение друг другом превращается в бурную ночь. Алекс продолжает жить спонтанной жизнью, пока не узнает, что Изабель забеременела. Очень спонтанно мужчина решает сделать ей предложение. Но пара лишь впоследствии понимает, что брак – это больше, чем просто формальность.

"Поспешишь – людей насмешишь": смотрите трейлер онлайн