Якщо ви хотіли б провести безтурботний вечір вдома, рекомендуємо звернути увагу на цю добірку 24 Каналу. Тут – список недооцінених і забутих романтичних комедій, які заслуговують принаймні на один перегляд.

"Перший раз"

Рейтинг IMDb: 6,8

Сором'язливий випускник Дейв переживає невзаємне кохання, бо об'єкт його симпатії Обрі зустрічається з гордовитим Роні. Та після однієї вечірки Дейву й Обрі вдається стати друзями. А з часом їхні відносини переростають у щось серйозніше: те, що в кожного буває вперше.

"Підстава"

Рейтинг IMDb: 6,5

У центрі сюжету – двоє перевантажених роботою асистентів. Щоб позбутися своїх керівників та тривалої роботи, Чарлі й Гарпер вирішують співпрацювати. Вони вигадують підступний план, який має змусити їхніх босів зустрічатися.

"Завжди будь моїм "мабуть"

Рейтинг IMDb: 6,7

Саша й Маркус з першого класу були друзями та весь час були разом. Згодом це переросло у стосунки й у пари стався перший інтим. Та після цього у їхніх стосунках виникла незручність, тож вони вирішили розійтись. Але доля знову звела їх разом.

"Поспішиш – людей насмішиш"

Рейтинг IMDb: 6,1

Алекс Вітман зустрічає у Лас-Вегасі дівчину Ізабель. Їхнє миттєве захоплення одне одним перетворюється у бурхливу ніч. Алекс продовжує жити спонтанним життям, доки не дізнається, що Ізабель завагітніла. Дуже спонтанно чоловік вирішує зробити їй пропозицію. Але пара лиш згодом розуміє, що шлюб – це більше, ніж просто формальність.

