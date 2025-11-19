Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Олександру Тесленко. У матеріалі дізнаєтесь подробиці та які наслідки.

Росія зруйнувала єдину кіностудію центральної України: які наслідки?

Олександра Тесленко повідомила, що в ніч із 17 на 18 листопада російські ракети прямим ударом знищили кіношколу "Контрабас" та єдину кіностудію центрального регіону України. Усі приміщення та майно установи були повністю зруйновані.

За її словами, вона та її чоловік Руслан Тесленко, які є співвласниками студії, залишилися без бізнесу, який створювали з нуля власними руками. Вона зазначила, що ця студія була для них другим домом, де вони проводили більше часу, ніж удома.

На жаль, ми втратили все: обладнання, меблі, документи, архівні відеоматеріали, студійний простір, фінансові ресурси. Сотні тисяч доларів інвестицій були знищені за одну ніч,

– написала власниця студії.

У мережі можна побачити сотні коментарів з підтримкою. До відновлення роботи кіношколи "Контрабас" у місті Дніпро можна долучитись, задонативши на банку за посиланням.

Що відомо про кіностудію "Контрабас"?