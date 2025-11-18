Звичайно, щороку справжні кіномани переглядають 2 перші частини стрічки. Однак неабиякої популярності свого часу набула і 3 частина "Сам удома". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз головний герой цього фільму.

Де зараз головний герой "Сам удома 3"?

Головним актором фільму "Сам удома 3" став Алекс Девід Лінц. На момент зйомок йому було всього 8 років. Сьогодні ж Алексу 36.

Уже доволі довго він веде приватний спосіб життя і займається справою, протилежною до акторства та творчості.

Ще у 2007 році він вирішив зосередитись на освіті й з часом вирішив пов'язати своє життя із юриспруденцією. Зараз Алекс Лінц працює правовим дослідником та аналітиком у Лос-Анджелесі, а також провідним інструктором з природничих наук.



Алекс Девід Лінц у фільмі "Сам удома 3" / Кадр із фільму

У мережі також є інформація про те, що у 2022 році він спробував себе у ролі режисера. Алекс Девід Лінц не з'являється на публічних заходах, у нього немає соцмереж, тому прихильникам 3 частини "Сам удома" непросто слідкувати за розвитком подій у його житті.

Однак, якщо ви – справжній фанат цієї сімейної комедії, ви можете вкотре переглянути стрічку та подарувати собі трохи приємних вражень.

Алекс Девід Лінц у дорослому віці / Фото з мережі

Не лише "Сам удома": у яких фільмах можна побачити Алекса Девіда Лінца?

Алекс Девід Лінц збудував невелику, але цікаву акторську кар'єру. Окрім успіху у "Сам удома" він також зіграв у таких стрічках: