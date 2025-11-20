А теперь этот фильм можно посмотреть в украинских кинотеатрах. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете.

Что известно о фильме "Ты – космос"?

В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной.

Но вдруг на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи. Несмотря на расстояние и препятствия, Андрей решает спасти ее любой ценой.

Главную роль в ленте сыграл актер и военнослужащий Владимир Кравчук.

Что известно об успехе фильма?

Фильм уже успел покорить аудиторию в Европе. После начала кинотеатрального проката в Германии и Польше зрители делились своими впечатлениями в соцсетях:

Это действительно лучший фильм, с которым ничто не может сравниться. Каждый раз, когда я пытаюсь рассказать людям об этом фильме, я начинаю плакать до слез. Он такой хороший и такой щемящий, а еще шутки невероятные,

– написала на Leterrboxd одна из зрительниц после показа.

Фильм уже получил большую награду на более чем пятидесяти международных фестивалях.

Среди ключевых – главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже, Бостоне, Невшателе.

В начале октября "Ты – космос" боролся за главную награду в Европейской конкурсной программе Одесского международного кинофестиваля.

