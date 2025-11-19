Які ще кінофраншизи завоювали любов глядачів, читайте на сайті 24 Каналу.

Найпопулярніші кінофраншизи: добірка

"Гаррі Поттер"

Кількість фільмів: 8

Це чи не найпопулярніша кінофраншиза, події якої розгортаються в школі магії Гоґвортс. У центрі сюжету – юний чарівник Гаррі Поттер, якого намагався вбити Лорд Волдеморт. У серії фільмів розповідається про його пригоди разом із двома друзями: Роном Візлі та Герміоною Ґрейнджер.

Гаррі, Рон та Герміона / Кадр із фільму

"Пірати Карибського моря"

Кількість фільмів: 5

Перший фільм із серії вийшов у 2003 році. Він отримав назву "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини". Це історія про пригоди пірата Джека Горобця, якого грає легендарний Джонні Депп, і його товаришів.

Джек Горобець / Кадр із фільму

"Сутінки"

Кількість фільмів: 5

Кінофраншиза, знята за мотивами серії книг американської письменниці Стефені Маєр. Глядачі спостерігають за історією кохання Белли Свон та вампіра Едварда Каллена. Головні ролі зіграли Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон.

Едвард Каллен та Белла Свон / Кадр із фільму

"Володар перснів"

Кількість фільмів: 3

Трилогія від режисера Пітера Джексона, створена за романами англійського письменника Дж. Р. Р. Толкіна. Події фільмів відбуваються у Середзем'ї. Це розповідь про гобіта Фродо Торбина, який має знищити Єдиний Перстень та Темного Лорда Саурона. У небезпечну подорож він відправляється разом із товаришами.

Фродо Торбин / Скриншот із фільму

"Голодні ігри"

Кількість фільмів: 5

За основу фільмів взято серію книг американської письменниці Сюзанни Коллінз. Події стрічок розгортаються у державі Панем, в якій є 12 бідних округів. Ними керує Капітолій, який щороку організовує смертельні змагання – "Голодні ігри". У них, зокрема, беруть участь Катніс Евердін (Дженніфер Лоренс) та Піта Мелларк (Джош Гатчерсон).

Катніс Евердін та Піта Мелларк / Кадр із фільму