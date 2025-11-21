24 Канал подготовил подборку лучших украинских документальных фильмов. Среди них есть лента "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", которая вышла совсем недавно.

Лучшие украинские документальные фильмы

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Это фильм об истории легендарной украинской рок-группы "Океан Эльзы". В ленте собраны уникальные архивы, неизвестные факты о коллективе, а также воспоминания людей, которые его развивали и создавали.

Это рассказ о начале карьеры "Океана Эльзы" во Львове и переезде группы в Киев. Зрителям показали путь музыкантов к бешеной популярности, который, в частности, проходил в тяжелые для Украины времена.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Рейтинг IMDb: 8.6/10

В фильме рассказывается о жизни и карьере украинского эстрадного певца Назария Яремчука. Основой ленты стали его личные архивы, дневники и письма. Также близкие артиста поделились воспоминаниями о нем.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля голубая, будто апельсин"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

В центре сюжета – семья, которая проживает в "красной зоне" Донбасса. Жизнь людей там кардинально изменилась за годы войны. Анна воспитывает четырех детей. Красногоровку продолжают обстреливать, но несмотря на это они остаются дружественными и жизнерадостными.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

В фильме показана осада Мариуполя в начале полномасштабного вторжения. Режиссер Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко задокументировали военные преступления россиян. В 2024 году лента получила премию Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма