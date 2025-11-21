Сьогодні, в День Гідності та Свободи, 24 Канал підготував добірку фільмів, які не просто розповідають історію Майдану. Вони повертають в ті дні, коли серце стискалося від страху, але наповнювалося незламною вірою. Тією вірою, якої нам всім зараз так бракне.

Теж важливо 6 фільмів про війну, які мають подивитися всі

Які фільми подивитися, щоб краще зрозуміти Майдан?

"Зима у вогні"

Цей документальний фільм є настільки реальним, що під час перегляду здається, ніби знову опиняєшся серед натовпу, у димі шин. "Зима у вогні" показує, наскільки крихкою тоді була межа між життям і смертю. Та тоді ми ще не здогадувались, що найстрашніше чекає на нас попереду. Дивлячись цей фільм, ви точно знову відчуєте той тривожний холод в грудях, який вкотре нагадає, через що доводиться проходити українському народові уже понад 12 років. Стрічка доступна до перегляду на Netflix.

"Зима у вогні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все палає"

Дивлячись цей фільм, стає важко дихати.Стрічка фотожурналістів Олександра Течинського, Олексія Солодунова та Дмитра Стойкова розповідає про події на Майдані у Києві взимку 2013 – 2014 років. Там наскільки близько показані сльози, страждання наших співгромадян, що справді кров холоне в жилах. Переглядаючи цей фільм, виникає думка, що Майдан – це лише перший шрам у тілі й житті кожного українця. З того часу ми цими шрамами уже пошматовані.

"Все палає": дивіться онлайн трейлер фільму

"Майдан"

Сергій Лозниця зняв хроніку подій повстання українського суспільства проти режиму Януковича. Режисер показав Революцію такою, якою вона була: від мирних мітингів на Майдані Незалежності до кривавих вуличних боїв між протестувальників і тодішньою міліцією.

"Майдан": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці фільми – це не просто кіно. У кожному кадрі – наш біль, пам'ять і незламність. Уже 12 років ми щодня показуємо світові, якою ціною доводиться відстоювати свою свободу у боротьбі з всесвітнім злом – Росією.